Elezioni comunali, a Roccavione la lista di Paolo Giraudo è completa

Una lista che rappresenti le diverse anime del comune della valle Vermenagna era ciò che Paolo Giraudo voleva realizzare per il suo paese, e a leggere i nomi di chi ha accettato l'invito l'idea è che l'esperimento sia riuscito. Il nome scelto, "Tra la gente, per la gente" è evocativo su quanto tutti i suoi componenti desiderino per Roccavione.



In lista con Paolo troviamo l'assicuratore Marco De Carlini, che affiancherà il candidato sindaco sui temi, tra l'altro, della gestione amministrativa e dell'energia, Simona Aime e Claudia Massa, che con ruoli diversi, la prima come esercente la seconda con una lunga esperienza in Confcommercio, hanno tutte le competenze necessarie per occuparsi di attività produttive nel comune, Giuseppina Loredana Gandini e Riccardo Risso, impiegata della Provincia in pensione la prima, artigiano il secondo, che apporteranno alla lista una solida competenza in tema di lavori pubblici, il carabiniere Davide Termini, che metterà a disposizione della lista la sua competenza in tema di sicurezza, Enrico Sordello ed Enrico Vola, conoscitori del territorio ed anche delle tematiche relative all'agricoltura, Matteo Giordano ed Armando Goletto, che cureranno nel futuro organigramma gli importantissimi progetti relativi alle politiche sociali.



Tutto il gruppo è già al lavoro per definire gli ultimi punti del programma, ed è a disposizione della popolazione per ricevere suggerimenti e idee. La lista "Tra la gente, per la gente" ha anche aperto un punto di incontro a Roccavione, in piazza San Magno 4, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17,30 alle 19,30 e il sabato dalle 10,30 alle 12,30.