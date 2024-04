A Cuneo l’incontro di approfondimento sulla sanità pubblica

Si terrà domani (giovedì 4 aprile) alle 21 nella sala Falco della Provincia a Cuneo l’incontro organizzato da Libera e il comitato Vivere la Costituzione, incentrato sulla difesa del concetto concreto di sanità pubblica.



Interverranno per l’occasione Luciana Toselli (ex dirigente di medicina d’urgenza all’ospedale S. Croce di Cuneo), Ugo Sturlese (ex direttore del DEA) e il dottor Carlo Banchini.

“Fasce più deboli quasi escluse dalle cure”

“Un appuntamento che cade a ridosso della Giornata internazionale contro la privatizzazione della sanità del prossimo 7 aprile – ha commentato Sturlese - . Abbiamo contattate oltre mille persone in presenza e raccolto quasi duemila firme a Cuneo, Demonte, Borgo San Dalmazzo, Verzuolo, Bernezzo, Vignolo e Caraglio”.



“Un argomento, quello della sanità pubblica che è di interesse per tutti, specie per chi rientra nelle categorie più deboli della comunità, oggi di fatto quasi escluse dalle cure a causa delle lungaggini sui tempi di attesa e il costo dei servizi privati. Un’iniziativa di puro servizio pubblico che esula dalle questioni locali più divisive come la localizzazione del nuovo ospedale unico della città”.