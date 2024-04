Aperte le iscrizioni al servizio mensa del Comune di Cuneo per il prossimo anno scolastico

A partire da lunedì 1° aprile è possibile presentare o rinnovare la domanda di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica comunale per l’anno scolastico 2024/2025. La domanda deve essere presentata da tutti tramite procedura online - anche dagli utenti già iscritti nei precedenti anni scolastici - collegandosi al link: https://cuneo.ecivis.it/, entro e non oltre il 30 aprile 2024. Per accedere è necessario utilizzare lo SPID o la CIE del genitore intestatario.

Il modulo di iscrizione contiene un’apposita sezione per l’inserimento del valore ISEE necessario per richiedere le agevolazioni. Tutti i figli dello stesso nucleo famigliare iscritti al servizio mensa devono essere inseriti sul medesimo modulo. L’attestazione ISEE utile ai fini della richiesta di tariffa agevolata deve essere quella rilasciata nell’anno 2024, con riferimento al valore ISEE minorenni (presente sulla seconda pagina dell’attestazione). Indicazioni dettagliate per la corretta compilazione della domanda on line sono consultabili e scaricabili sul sito del Comune al link: Comune di Cuneo - Portale Istituzionale - Servizio di ristorazione scolastica comunale.

Chi fosse in difficoltà nella compilazione della domanda o fosse sprovvisto di SPID o CIE può rivolgersi agli appositi sportelli di supporto alla cittadinanza attivati nell’ambito del progetto “Reti di facilitazione digitale” del Consorzio Socio-assistenziale del Cuneese. Per ulteriori informazioni sul servizio, le modalità di fruizione, le giornate di apertura e le modalità di accesso è possibile consultare la relativa pagina del sito dell’ente (Comune di Cuneo - Portale Istituzionale - Reti di facilitazione digitale), oppure chiamare il numero 0171/168.03.75.

Per informazioni più generali è possibile contattare l’ufficio Ristorazione Scolastica telefonando ai numeri 0171/444.446-502 o scrivendo a serviziscolastici@comune.cuneo.it.