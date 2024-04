Villanova Mondovì: open day sul Parkinson con diversi specialisti

“Come vivere il Parkinson?”: nella settimana che ospita la “Giornata mondiale della malattia di Parkinson”, il centro medico Cures di Villanova Mondovì promuove martedì 9 aprile (a partire dalle ore 16 e fino alle ore 18) un open day gratuito con diversi specialisti per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla seconda malattia neurodegenerativa più comune al mondo dopo l’Alzheimer.

L’iniziativa si inserisce all’interno degli appuntamenti di “Cures Ascolta” e intende rafforzare il legame tra la comunità locale ed i professionisti che visitano nel poliambulatorio di via XX Settembre 2; nello specifico, l’open day ad accesso gratuito, senza necessità di prenotazione, vuole essere un momento di confronto aperto su una patologia che, solo in Italia, interessa circa 400.000 persone.

«Non esiste ancora una cura definitiva per la malattia di Parkinson - sottolinea la dott.ssa Elona Brahimi, neurologa dell’Asl Cuneo 1 - ma la ricerca e la sperimentazione stanno compiendo notevoli passi in avanti. Sono fondamentali, quindi, un riconoscimento della malattia fin dalle prime fasi e un percorso multidisciplinare personalizzato. Non solo terapie farmacologiche, ma anche riabilitative, senza dimenticare che l’esercizio fisico aerobico quotidiano può migliorare la risposta alle terapie dopaminergiche e rallentare la progressione della malattia».

Oltre alla dott.ssa Brahimi, specialista con una notevole produzione accademica e di ricerca, saranno presenti all’open day di “Cures Ascolta” la dott.ssa Elisa Bosso, neuropsicologa, la dott.ssa Claudia Burlato, fisiatra, la dott.ssa Marta Francesconi, logopedista, e la dott.ssa Martina Sirigu, fisioterapista. Professionisti che hanno maturato, nei singoli ambiti, un’esperienza specifica nell’approccio clinico alla patologia e che saranno disponibili al confronto per rispondere a dubbi e domande.

Un momento di confronto all’insegna dell’azione multidisciplinare: «Ringrazio i professionisti che hanno deciso di affiancarci nell’organizzazione dell’open day - conclude la dottoressa Lucia Maria Fenoglio, direttore sanitario del centro medico Cures - perché, partendo dall’iniziativa del 9 aprile, abbiamo l’opportunità di focalizzare l’attenzione sui bisogni del nostro territorio. “Cures Ascolta” vuole essere proprio questo: un’occasione per fare prevenzione e “cultura della salute”».

Il centro medico Cures si trova a Villanova Mondovì, in via XX Settembre 2; per informazioni: info@curesmed.it; tel.: 0174.699018; WhatsApp: 327.1270564.