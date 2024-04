Tennis: la LiSport Alba pronta per il campionato di Serie C Nazionale

È tutto pronto per l'avvio della stagione 2024 dei campionati a squadre di serie C.

Nel torneo maschile la LiSport di Alba è stata inserita nel terzo raggruppamento dei quattro totali. Il team capitanato da Andrea Merlo, reduce dal play-off dello scorso anno perso contro il forte DLF Asti -Alessandria, si mostra ai nastri di partenza con alcune interessanti novità di formazione.

Al posto di Lorenzo Cannella, autentico trascinatore delle ultime tre stagioni, infatti ci saranno Marco Corino e Denis Golubev, nuovi acquisti di prestigio del circolo per puntare alla B2. Confermata invece la schiera di giovani composta da Edoardo Cravanzola, Francesco Pedussia e Christian Vuolo oltre all'inossidabile Mattia Trabucco. Simone Manfredi infine lascia dopo cinque stagioni la prima squadra e sarà una delle punte di diamante della D2 del sodalizio presieduto da Lorenzo Cane.

Dopo un turno di riposo Corino e compagni esordiranno in C domenica 14 aprile a Biella contro i Faggi Tweener, per poi affrontare sul rosso di San Cassiano il DLF Alessandria-Asti B. Nuova trasferta a Cambiano contro i ragazzi del TC Roma20 e ultima del girone infine in casa contro l'insidioso Momy Sport Village di Rivalta.

"Siamo pronti per vivere nuovamente grandi emozioni grazie ai nostri ragazzi - è il pensiero del Presidente Lorenzo Cane - dopo le grandi soddisfazioni di questi anni coronate con la finale del Caroleo nel 2023. Quest'anno, inoltre, saremo a mio avviso molto competitivi anche in serie D2, grazie a un team di giovani sul quale puntiamo molto con alcuni elementi del vivaio decisamente interessanti".