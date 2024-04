Volley femminile: Lab Travel Honda Cuneo ok al Torneo della Ceramica

Anche quest’anno la Lab Travel Honda Cuneo si è resa protagonista nel Torneo della Ceramica 2024, un evento sportivo di due giorni organizzato dalla società della Lpm Pallavolo Mondovì, giunto alla 13esima edizione: 78 squadre del settore pallavolistico femminile e maschile, 950 ragazze e ragazzi scesi in campo e oltre 20 impianti da gioco nel territorio monregalese.

Grande exploit dell’Under 16 che conquista il 5° posto, mentre l’Under 14 lotta ma si scontra con formazioni molto solide e conclude in 10° posizione; bene anche per l’Under 13 si classifica in 8° posizione e le piccole dell’Under 12 provano per la prima volta l’ebbrezza di un torneo, chiudendo al 14° posto.

L’Under 16 dei Coach Lamberti-Frison dà un’ulteriore prova di carattere al Torneo della Ceramica 2024, non lasciandosi intimidire dalle formazioni avversarie e mettendo a segno un’ottima prestazione. La prima giornata di gare di Venerdì 29 marzo si conclude con 3 vittorie su altrettante partite giocate, che permette alla formazione cuneese di accedere ai quarti di finale 1°/8° posto (2-0 contro Monvi Bam Lpm Bianca e Santa Sabina B, e un 2-1 contro la solidissima formazione del Ve.La Voley). Il programma di Sabato 30 inizia con il re-match contro le torinesi del Ve.La Volley, che questa volta riescono a sorpassare le biancorosse in una sfida da cardiopalma, conclusasi solo al 3° set. Le atlete cuneesi riescono però a riprendersi subito, portando a casa la semifinale contro il Balamunt Torino (2-0) e la successiva finale contro Sammaborgo (2-1). 5° posto dunque per le atlete Lab Travel, un ottimo risultato considerato l’elevato livello delle squadre presenti, che deve servire da sprone per continuare a fare bene in Campionato.

L’Under 14 dei Coach Guerriero-Peano fa subito i conti con avversarie ostiche, che si riveleranno la formazione vincitrice del Torneo: stiamo parlando della Lilliput Pallavolo, una squadra con alte prestazioni in attacco e in difesa, contro la quale le cuneesi danno il tutto per tutto, riuscendo a mantenere un discreto vantaggio fino alla seconda metà del set, dove le torinesi si impongono chiudendo i conti per 2-0. La giornata prosegue con la vittoria per 2-0 contro la Pallavolo Montalto Dora e una seconda sconfitta contro le ragazze del Mazzucchelli Sanremo, le cui schiacciatrici mettono in difficoltà la difesa cuneese che, complice la stanchezza fisica, cede non riuscendo a conquistare punti. Le biancorosse si qualificano così per il girone 9°/16° posto: la giornata di sabato 30 marzo parte bene, con due vittorie nette contro le formazioni di Ivrea (2-0) e Imperia Volley (2-0), di cui quest’ultima agguantata dopo un secondo parziale dominato dalle avversarie; sotto 3-11 e poi 7-14, le cuneesi trovano un buon giro in battuta e tirano fuori le unghie, siglando un recupero straordinario e chiudendo i conti sul 25-15. La finale 9°/10° posto non va secondo le aspettative: la formazione dell’Almese Volley si impone disorientando soprattutto la linea di ricezione cuneese e conquista la vittoria. Le atlete Lab Travel concludono così la loro esperienza monregalese alla 10° posizione, con la consapevolezza di aver affrontato squadre che hanno contribuito alla loro crescita tecnica e caratteriale, pronte per riprendere il loro cammino in Campionato.

L’Under 13 dei Coach Schiffer partecipa alla 13° edizione del Torneo della Ceramica rafforzata di nuovi elementi: grazie alla sinergia e collaborazione con la società Dronero Dragons, infatti, 3 atlete “dragons” hanno partecipato alla manifestazione indossando la divisa biancorossa. La compagine cuneese affronta formazioni molto preparate, contro cui la grinta delle piccole biancorosse non è sufficiente; la prima giornata di gare si conclude con due sconfitte (rispettivamente contro Pgs Jolly Castagnole e Balamunt) e una vittoria netta per 2-0 contro il New Volley Valbormida. Grazie a questi punti le cuneesi riescono a entrare nel girone 1/8° posto, composto da avversarie di altissimo livello: nell’ultima giornata di gare, le biancorosse lottano, ma non riescono nell’intento di conquistare la vittoria (cedono per 2-0 contro Monvi Bam Lpm Viola e per 2-1 contro Balamunt e Monvi Bam Lpm Verde) e concludono l’esperienza del Torneo in 8° posizione, un risultato assolutamente positivo, segno della crescita di tutta la squadra.

L’Under 12 torna a casa con tanta esperienza e voglia di giocare, grazie alla partecipazione al loro primo evento sportivo; un impegno fisico e mentale non da poco, le partite sono tante e ravvicinate, ma anche questo serve per fare esperienza e crescere come squadra, dentro e fuori dal campo. La partita d’esordio è un successo: le piccole pallavoliste in erba si impongono per 3-0 contro la formazione del Monvi Bam Lpm Bianca, riuscendo così a rompere il ghiaccio. Le ultime due partite della giornata segnano le prime sconfitte cuneesi (contro Lilliput 12 e Imperia Volley). Il bilancio dell’ultima giornata di gare le vede lottare per la migliore qualificazione: contro l’Imperia Volley, le gattine riescono a migliorarsi, cedendo solo al 3° set; segue la vittoria per 2-1 contro Nlp Sanremo e la sconfitta contro le atlete del Quiliano Volley. Le piccole delle Smart Coach Marro-Zaccaro conquistano così la 14° posizione, consapevoli dei passi in avanti fatti e di quanto ancora si possa migliorare.

Ecco nel dettaglio gli appuntamenti del weekend, quando riprenderanno le gare di Campionato:

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟎𝟔/𝟎𝟒

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟔:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟒: MONVI BAM LPM VERDE - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palestra Comunale – Vicoforte

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟎𝟔/𝟎𝟒

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟐: PVB BOSCA CANELLI 12 - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palasport – Canelli

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟎𝟔/𝟎𝟒

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟗:𝟎𝟎

𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐂: LAB TRAVEL HONDA CUNEO - SARA OMEGNA PALLAVOLO

Palestra Ex Media 4 - Cuneo

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟎𝟕/𝟎𝟒

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟑𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟔: LAB TRAVEL HONDA CUNEO - MC 1933 SEDAMYL BUSCA

Palestra Ex Media 4 - Cuneo

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟎𝟕/𝟎𝟒

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟓:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟑: MONVI BAM LPM VERDE - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palestra Comunale – Vicoforte

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟎𝟕/𝟎𝟒

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟖: VOLLEY ROERO - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Pala Roero – Canale