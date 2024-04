Volley maschile Serie C: VBC Mondovì atteso dal Racconigi, monregalesi alla caccia del secondo posto matematico

Terminate la consueta pausa per la Pasqua riprendono in questo fine settimana i Campionati di serie C e D maschili con la disputa della diciassettesima giornata - ottava del girone di ritorno e penultimo impegno della regular season.

Nel Campionato di serie C il VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e Fabrizio Marchisio, che nell’ ultimo turno prima della sosta pasquale ha piegato al PalaItis l’ Ovada per 3-1, è secondo con 39 punti, a -4 dalla capolista Linguì Torino ed a +5 sul Lasalliano Torino terzo.

I monregalesi, ormai già da un paio di settimane matematicamente certi della qualificazione ai play-off, sono attesi sabato alle 18.30 dalla trasferta sul sempre ostico campo del Racconigi in una gara in cui cercheranno di ottenere matematicamente il secondo posto, che permetterebbe di giocare le prime due gare del gironcino dei play-off sulle tre totali al PalaItis davanti al proprio pubblico.

“Sappiamo che la partita con Racconigi è una gara molto difficile ed irta di ostacoli – afferma coach Massimo Bovolo –, contro un avversario che, soprattutto nella propria palestra, è sempre molto difficile da affrontare. Puntiamo a chiudere il discorso secondo posto con una settimana d’ anticipo e, per riuscirci, dobbiamo puntare a vincere questa gara, anche se sappiamo che non sarà affatto facile considerato che il Racconigi sta attraversando un buon momento di forma ed è riuscito a mettere in seria difficoltà per lunghi tratti le formazioni che stanno lottando per conquistare un posto nei play-off. Noi stiamo lavorando per poter arrivare al meglio ai play-off e pertanto riuscire a vincere questo match giocando anche bene costituirebbe un ulteriore importante passo in avanti nel nostro processo di crescita e di maturazione .”