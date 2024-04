In 1.700 a Colle don Bosco per la Festa dei Ragazzi Diocesana

Il gruppo di organizzatori capitanato da don Marco Casalis all’opera da diversi mesi per proporre un giornata indimenticabile, i 1.700 iscritti e quel riunirsi tutti insieme, con gioia ed inconfondibile entusiasmo.



È diventato ormai un appuntamento fisso la Festa dei Ragazzi Diocesana: l’incontro a Colle don Bosco, il martedì dopo la Pasqua, di tutti i bambini e ragazzi della diocesi accompagnati dai loro animatori.



Ieri mattina, i pullman sono arrivati intorno alle ore 9 e dopo un momento di accoglienza, con la consegna della colazione, dei braccialetti identificativi e di un piccolo gadget, l’intrattenimento di Andrea Caponnetto con il suo Team, le varie attività hanno preso ufficialmente il “via!”.



Per i ragazzi che nell’anno riceveranno o hanno ricevuto il sacramento della Cresima, è stata una mattinata più formativa, con due importanti laboratori guidati da Michela Ghigo e don Marco Gallo, mentre gli altri sono andati alla “riscoperta delle meraviglie del Creato”, aiutati dal Fra’ più conosciuto, quello di Assisi, e dal suo Cantico delle Creature.



Al termine, tutti i presenti hanno partecipato alla Santa Messa, presieduta da Mons. Cristiano Bodo e concelebrata dai don delle varie parrocchie presenti. Una celebrazione molto sentita, durante la quale l’attenzione è stata rivolta ai ministranti (anche conosciuti come chierichetti), che assistono le varie celebrazioni durante l’anno.



Dopo la Messa, è giunto il momento il pranzo al sacco per tutti, occasione anch’essa di conoscenza, nuove amicizie e convivialità. Nel pomeriggio e con le attività proposte, i ragazzi hanno vissuto un’esperienza molto profonda: hanno infatti potuto sentirsi parte del Creato ed insieme, uniti da un unico Creatore, a formare la Chiesa, quest’ultima intesa come edificio e struttura, per la cui costruzione è richiesto il contributo di molti, ed allo stesso tempo Chiesa come insieme di persone, anime e creature, popolo di Dio (“adunato all’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo” cfr. Decreto Concilio Vaticano II).



I giovani si sono così cimentati nel gioco “Costruttori in CREDIBILI” e, districandosi tra i vari personaggi che costruiscono la chiesa (falegname, muratore, lattoniere, etc), hanno scoperto chi sono le persone che costituiscono la Chiesa: loro stessi e i cristiani del mondo.



Sono seguiti un bellissimo momento di gioco, un istante di raccoglimento con la premiazione dei vincitori della giornata ed una preghiera di ringraziamento per quanto vissuto e quanto di buono si è fatto nella propria vita. E per quanto riguarda i ringraziamenti, gli organizzatori ci tengono a queste parole: “Un ringraziamento, oltre al CPR per tutto il grande lavoro che svolge ogni volta, va al Vescovo di Saluzzo Mons Cristiano per la vicinanza, il sostegno, la fiducia e l’affetto verso questo evento, al Vescovo Mons. Guerrini, “ideatore” della Pastorale Ragazzi diocesana, che ha espresso la sua vicinanza e il ricordo alla Festa Diocesana, all’ufficio catechistico, per la collaborazione nella preparazione della parte legata ai cresimandi, ai sacerdoti, agli animatori, fondamentali per la realizzazione delle attività, ad alcune realtà della zona (Acqua Eva, Sanifrutta, Inalpi, Elah Dufur) che hanno contribuito con i loro prodotti alla buona riuscita della giornata.”