La filiera del legno tra opportunità e sviluppo: convegno di Confagricoltura a Frabosa

Venerdì 5 aprile, dalle 9.30, presso il Palasagra di Frabosa Sottana, avrà luogo un incontro dedicato al bosco e alla sua filiera dal titolo “Filiere Legno. Opportunità e sviluppo per il territorio cuneese” organizzato da Confagricoltura Cuneo con il patrocinio del Comune di Frabosa Sottana, in collaborazione con Cluster Legno Piemonte e nell’ambito del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) e del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022.



“Durante questo incontro vogliamo ribadire come sia necessario fare squadra per valorizzare il patrimonio del bosco, un’opportunità unica per diversi punti di vista: dagli assortimenti legnosi di pregio, alle biomasse legno energia, alla mitigazione dei cambiamenti climatici, al sostegno alla transizione ecologica, alla valorizzazione dei crediti di carbonio, ai servizi sistemici come il turismo e le attività ricettive del settore agricolo ad esso connesso – sottolinea Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo - . Come Confagricoltura Cuneo, con il progetto Cluster Legno stiamo lavorando per creare quella sinergia necessaria a contribuire ai principi di innovazione, formazione e sviluppo della filiera legno. Recentemente, con la collaborazione di Confagricoltura Liguria, abbiamo siglato uno dei primi “Accordi di Foresta” nazionali con l’azienda Ledoga S.r.l. del gruppo Silvateam e Uncem, per valorizzare al meglio le produzioni legnose e il contesto socio economico delle nostre aree interne”.



L’appuntamento è ad ingresso libero ed è rivolto a tutti gli attori della filiera, enti e istituzioni del territorio e a chiunque possa essere interessato all’argomento.



Per informazioni chiamare il numero 0171/692143 (interno 7) o scrivere a eventi@confagricuneo.it.



Il programma dell’incontro prevede, dopo i saluti istituzionali degli ospiti, l’intervento di introduzione ai lavori del presidente Enrico Allasia, che presenterà nel dettaglio il progetto “Cluster Legno Piemonte”. A seguire, Pietro Oieni, direttore Ufficio DIFOR III Sviluppo Filiere Forestali e rappresentante della Direzione generale dell’economia montana e delle foreste del Masaf, parlerà della nuova politica per la crescita delle filiere forestali, dal testo unico filiere forestali alla strategia forestale nazionale.



Enrico Gallo, responsabile Assessorato Ambiente Territorio ed Energia della Regione Piemonte, presenterà poi gli interventi regionali per lo sviluppo delle filiere forestali, mentre il Tenente Colonnello Luca Stella del Comando Gruppo Carabinieri Forestali Provincia di Cuneo illustrerà nei dettagli le azioni di controllo dei Carabinieri Forestali nell’applicazione del regolamento EUTR. Alberto Cadei, direttore tecnico di CONAIBO racconterà del valore aggiunto dell’associazionismo al servizio delle imprese boschive e, per finire, Maurizio Varraud, Dirigente Ledoga Silvateam, presenterà l’accordo di foresta siglato alla fine dello scorso anno.



Alle 11.30, si terrà una tavola rotonda, moderata da Silvia Piconcelli, responsabile settore forestale Confagricoltura a cui parteciperanno Enrico Allasia (presidente Nazionale FNP risorse boschive Confagricoltura), Luca Demichelis (presidente Confagricoltura Liguria), Roberto Colombero (presidente regionale UNCEM), Marco Bonavia (Libero professionista), Roberto Faletti (presidente ASOFOR) e Valentina Sciandra, segretaria di zona di Confagricoltura Mondovì.



L’evento è organizzato con il patrocinio del Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d’Aosta e della Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Piemonte e della Valle d’Aosta ed è valido per il rilascio dei crediti formativi.