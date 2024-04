"Si avvicinano le elezioni e in frazione Brignola di Roccavione spuntano nuove panchine nell'area picnic"

Egr. Direttore,



ci stiamo avvicinando alle elezioni amministrative, eccome che ce ne accorgiamo!



A Brignola, frazione di Roccavione, compaiono magicamente nuove panchine nell'area picnic; anzi, c'è addirittura un luogo specifico adatto per cuocere la carne alla brace!



L'Amministrazione Comunale, in vista del prossimo 9 giugno, si dà un sacco da fare per recuperare sul territorio brignolino il tempo perso in tutti questi anni, per dire alla gente: ecco ci siamo!



Ma il tempo ormai è scaduto e chi abita nella Frazione l'ha capito.



Ciò che all'ultimo momento arriva alla gente non modifica l'idea che i residenti (e non) si son fatti dei nostri "cari" amministratori, da anni domiciliati nel Palazzo di via Santa Croce 2, a Roccavione.



Un abitante di Brignola