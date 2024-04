A Cherasco "Pomeriggio a Teatro": un evento dedicato ai giovani

Questa domenica, il Teatro Salomone di Cherasco apre le sue porte ai piccoli spettatori per una giornata di divertimento, emozioni e avventure teatrali! In collaborazione con la Compagnia Il Teatro delle Dieci siamo entusiasti di presentare "POMERIGGIO A TEATRO!", un evento straordinario dedicato interamente ai giovani appassionati di teatro.

Con "POMERIGGIO A TEATRO!", i più piccoli avranno l'opportunità unica di immergersi nel magico mondo del teatro, esplorando i suoi segreti e abbracciando l'arte della performance con entusiasmo e creatività. Con la guida esperta della Compagnia Il Teatro delle Dieci, i bambini saranno invitati a partecipare a giochi interattivi, esercizi di improvvisazione e attività di gruppo, dove ogni momento è un'opportunità per sognare, creare e divertirsi.

"Vieni a giocare con noi, dove tutto è possibile e niente è improbabile!" è lo spirito che anima questa straordinaria giornata al Teatro Salomone. Siamo certi che i nostri giovani spettatori porteranno a casa ricordi indelebili e una nuova passione per il teatro.

La stagione primaverile “ Teatro cibo per la mente” del Teatro Salomone di Cherasco è stata resa possibile grazie al prezioso contributo dei nostri partner, Radio Bra in the Rocks e Gemini Project. Il loro sostegno ha permesso di creare un programma di eventi eccezionale, che continua a ispirare e coinvolgere la nostra comunità.

Non perdere questa straordinaria opportunità per i tuoi piccoli amanti del teatro! Unisciti a noi per "POMERIGGIO A TEATRO!" e preparati per un'avventura indimenticabile.

DETTAGLI EVENTO

Data: 7 aprile

Orario: Ore 17:00

BIGLIETTI

Posto Unico € 6.00

Gratuito sotto i 5 anni

CONTATTI

info e prenotazioni whatsapp 3477851494

mail teatrosalomonecherasco@gmail.com