Al Don Bosco di Cuneo “Bataclan”: il ricordo della terribile tragedia

Dopo la pausa pasquale, riprendono alla Sala della Comunità del Cinema Teatro Don Bosco di Cuneo le proposte di "SPETTACOLARE! - Collezione Inverno-Primavera 2024”.

Sabato 6 aprile, alle ore 21, ci sarà il gradito ritorno sul palco della Compagnia Teatrale PrimoAtto, che presenterà una propria produzione originale: “Bataclan”.

Dell’autore e regista Corrado Vallerotti, lo spettacolo è dedicato alle 130 vittime degli attacchi terroristici avvenuti il 13 novembre 2015 a Parigi.

Tre le esplosioni nei pressi dello stadio e sei le sparatorie in diversi luoghi pubblici della capitale francese, con epicentro della tragedia il teatro Bataclan nel quale era in corso il concerto del gruppo americano degli “Eagles of death metal”. Qui la più cruenta aggressione in territorio francese dalla seconda guerra mondiale ed il secondo più grave atto terroristico nei confini dell’Unione Europea dopo gli attentati dell’11 marzo 2004 a Madrid: vennero infatti uccise 90 persone.

In scena al Don Bosco ci saranno Luca Bertero, Donatella Boglione, Mario Bois, Annachiara Busso, Chamir Colasurdo, Elena Forgia ed Enrico Gallo.

Il dramma “Bataclan”, partendo da una attenta e precisa ricostruzione storica di quella tragica notte, racconta la storia di tre coppie, due studenti, due poliziotti e una coppia con un bambino piccolo, che per motivi diversi si ritrovano coinvolti nella tremenda notte di fuoco parigina. Una notte che cambierà per sempre le loro vite, le vite dei parigini e quelle di tutto il mondo occidentale.