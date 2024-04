Svelato a Mondovì 'L'Atelier della musica': spazio creativo per artisti e appassionati [FOTO E VIDEO]

L'Atelier della musica in via Aldo Moro 7e

È stato svelato sabato 30 marzo "L'Atelier della musica", il polo culturale dedicato agli artisti per cornici per foto murali e agli appassionati che ha trovato casa a Mondovì, presso lo studio in via Aldo Moro 7e.

Un progetto innovativo, nato grazie alla giovane musicista Cristina Mercuri, compositrice e sound designer.

Entrata in conservatorio a soli 8 anni, ha intrapreso il suo cammino dedicandosi allo studio del violino. Dopo aver dedicato oltre dieci anni alla musica classica, ha virato rotta passando al mondo della musica elettronica, diplomandosi con il massimo dei voti al METS del Conservatorio di Cuneo, sotto la guida dei docenti Gianluca Verlingieri, Francesco Canavese e Giuseppe Gavazza

L'Atelier, presentato ad un folto pubblico l'accompagnamento musicale del gruppo "Vuoto totale", ha visto anche l

a partecipazione del sindaco Luca Robaldo, dell'assessore Alessandro Terreno.

L'inaugurazione non poteva che essere scandita dalla musica, in tutte le sue declinazioni. I presenti hanno potuto infatti godere delle note del clarinettista Paolo Montagna con il pianista Giuseppe Mercuri, docente del Liceo Musicale "Ego Bianchi" di Cuneo.

Ad arricchire la giornata anche un'esibizione danzante di due membri del gruppo degli Artüsìn.

"L'Atelier è nato dall’esigenza personale di avere uno spazio dove produrre e testare anche installazioni interattive e multimediali. - spiega Cristina Mercuri - L'idea però è quella di aprirsi al mondo esterno per contatti e collaborazioni con altri artisti. Questo studio vuole essere uno spazio creativo, un'officina per le anime creative, in grado di offrire servizi non solo ai professionisti, ma anche a chi vuole avvicinarsi al mondo della musica".

L'ATELIER

Lezioni di strumento, ensemble, corsi teorici, workshop, accordatura pianoforti e produzione musicale. Questi sono soltanto alcuni dei servizi offerti dall'Atelier, un'officina per le anime creative che ha come obiettivo quello di creare un polo dedicato ai musicisti dove convergono impegno, esperienza, dedizione e tanta passione.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: www.imusicidellatelier.it o sulle pagine social.