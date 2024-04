Bra, in biblioteca si inaugura un nuovo scaffale pieno di libri per bimbi con disturbo dell’apprendimento

Il prossimo giovedì 11 aprile la Biblioteca civica di Bra inaugurerà, nella Sala Bambini al piano terra, uno scaffale dedicato ai libri in simboli della CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) realizzato in collaborazione con la fondazione Paideia. Spiegano i bibliotecari:

"Si tratta di libri indirizzati soprattutto a bambini con disturbo dell’apprendimento, in particolare autistici. Il linguaggio della CAA utilizza infatti molto le immagini, catturando maggiormente l’attenzione. Ma questi volumi posso essere utili anche per i bambini stranieri che non conosce bene l’italiano e in generale anche dai più piccoli che non sanno ancora leggere. Nello scaffale saranno dunque presenti alcuni volumi già in dotazione nella biblioteca insieme ad altri nuovi forniti da Paideia. Continueremo poi a comprarne per arricchire la nostra collezione".

Nella giornata di giovedì sarà dunque presente Anna Peiretti, presidentessa di Paideia. L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, è dunque per le 17.30 nei locali di via Guala 45. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare la biblioteca allo 0172-413049 o scrivere a biblioteca@comune.bra.cn.it.