Bra, Raschera e Toma Piemontese pronti per la tradizionale premiazione dei bambini nati nel 2023 a Scarnafigi a Ruffia

Domenica 14 aprile a Scarnafigi, a partire dalle ore 15,30, in piazza Vittorio Emanuele, 25 bambini nati nel 2023 nei comuni di Scarnafigi e Ruffia riceveranno in dono dai Consorzi di tutela dei formaggi Bra, Raschera e Toma Piemontese una forma delle celebri Dop. Alla tradizionale manifestazione interverranno i vertici dei Consorzi, con in prima fila il presidente Franco Biraghi, il direttore Aldo Fraire e numerose autorità locali. L’appuntamento sarà preceduto, alle ore 9 in piazza don Dao – Palatenda, da uno show cooking d’eccezione con gli chef dell’Associazione Cuochi di Torino che prepareranno per i presenti nuove e appetitose ricette che avranno per ingredienti base le tre celebri Dop casearie della Granda. Lo show cooking sarà oggetto di riprese televisive per la trasmissione “Sapori in tavola”, trasmessa dall’emittente locale Telecupole. Gli appuntamenti fanno parte del programma della Fiera di Primavera 2024 di Scarnafigi “Città dei formaggi”, evento che si svolge in collaborazione con il Comune e la Pro loco locale.

“Reiterare le tradizioni è, per noi, sinonimo di rispetto, fiducia e legame con il territorio – afferma Franco Biraghi, presidente dei Consorzi Bra, Raschera e Toma Piemontese -. Anche quest’anno è per me fondamentale, come presidente dei Consorzi, ringraziare la città di Scarnafigi, il sindaco e la Pro loco, per averci dato la possibilità di presenziare a un evento quale la Fiera di Primavera. Soltanto la Città dei formaggi per eccellenza avrebbe potuto ospitare una manifestazione che, di anno in anno, rappresenta sempre più un fiore all’occhiello per la realtà circostante. Tra i valori imprescindibili dei Consorzi di Bra, Raschera e Toma Piemontese c’è la volontà di rinsaldare ulteriormente la loro presenza nei luoghi che, in virtù delle materie prime eccezionali e di quella maestria umana che deriva dall’esperienza, hanno contribuito al successo di questi tre formaggi. Un successo che si rinnova ogni volta in cui vengono messi in tavola. Una storia che si ripete e a cui teniamo moltissimo”.

La domenica di festa entrerà nel vivo alle ore 8 tra piazza don Dao e piazza Vittorio Emanuele dove aprirà la mostra mercato dedicata ai prodotti caseari e alle eccellenze enogastronomiche locali. Seguirà quindi lo show cooking d’eccezione con gli chef dell’Associazione Cuochi di Torino che metteranno alla prova la loro vena creativa preparando nuove e appetitose ricette sfruttando la personalità sapida e spiccata del Bra duro, la dolcezza del Bra Tenero, la morbidezza del Raschera e la versatile delicatezza della Toma Piemontese. Ma non è tutto: dalle 12, in occasione di “A pranzo col Gnocco”, gli amanti dei formaggi potranno pranzare con menù a base di gnocchi ai formaggi e prodotti del territorio (prenotazioni presso Merceria Enrica e La Caffetteria, costo 15 euro).

“L’appuntamento del 14 aprile non è unicamente un suggello del legame tra le Dop e il territorio – conclude Aldo Fraire, direttore dei Consorzi di tutela -, ma anche un invito e un augurio ai bambini premiati di poter sempre gustare in futuro delle genuine prelibatezze che il nostro territorio è in grado di offrirci. Eccellenze che nascono da un duro lavoro quotidiano, costantemente presenti sulle nostre tavole per accompagnare le più belle occasioni di convivialità”.