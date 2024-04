Conclusi i lavori lungo la strada provinciale 302 a Saliceto, località Cappellini

Si è quasi concluso, in tempi record, il cantiere avviato pochi mesi fa per la realizzazione di un alto muro di sostegno in cemento armato, rivestito in pietra di Langa, lungo la strada provinciale 302 a Saliceto in località Cappellini.

L’intervento della Provincia ha messo in sicurezza un tratto di strada 302 al km 0,450 che era stato danneggiato da una frana di qualche anno fa. Il muro, lungo 32 metri e alto tra 2 e 3,8 metri, è stato realizzato con un compito di contenimento nell’ambito di un intervento più ampio di regimazione delle acque piovane e sistemazione dell’attraversamento irriguo stradale, oltre alla bitumatura finale di un tratto stradale di circa 700 metri. I lavori, progettati e seguiti dall’Ufficio Viabilità della Provincia (Reparto di Mondovì) e in particolare dall’ing. Danilo Bruna e dal geom.

Loris Beltrando, sono stati affidati all’impresa appaltatrice Gallo Valter e C. di Feisoglio e finanziati per il costo di 250 mila euro da fondi Pnrr. Appena bitumato, sarà conclusa a giorni anche la segnaletica orizzontale rendendo così nuovamente praticabile a doppio senso di marcia una strada molto utilizzata dalla popolazione locale come scorciatoia per raggiungere le località vicine tra la valle Uzzone e la valle Bormida verso la Liguria.

Il commento dei consiglieri provinciali Pietro Danna e Annamaria Molinari: “Ringraziamo gli uffici per l’ottimo lavoro svolto sia in fase di progettazione che successivamente nella fase di coordinamento unitamente all’impresa appaltatrice. Si tratta di un intervento importante e non solo a livello economico: la provinciale in questione, infatti, è un collegamento intervallivo molto trafficato, che ora potrà tornare praticabile a pieno ritmo. Ringraziamo anche l’amministrazione comunale di Saliceto, con la quale abbiamo sin da subito collaborato affinché questo intervento potesse trovare luogo in tempi contenuti”.

La strada provinciale 302 sarà chiusa totalmente soltanto venerdì 4 aprile (ore 8,30-18) dal km 0,050 al Km 1,100 in località Cappellini per la bitumatura del tratto di strada. Il traffico sarà deviato sulla seguente viabilità alternativa: sp 302 in direzione di frazione Valle del comune di Gottasecca.