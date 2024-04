Stato di Palestina con capitale Gerusalemme Est: anche a Cuneo la raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare che lo riconosca

Presso il Comune di Cuneo sono disponibili i moduli di raccolta firme del progetto di legge di iniziativa popolare “Riconoscimento dello Stato di Palestina con capitale Gerusalemme Est”.

Chi è interessato a firmare può recarsi, munito di un documento di identità in corso di validità, presso lo Sportello Unico del Cittadino, in via Santa Maria 1, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12. In alternativa può presentarsi in orario pomeridiano, esclusivamente previo appuntamento da concordare telefonicamente al numero 0171.444.444. L’ultimo giorno per poter firmare presso il Comune è il 15 maggio 2024.