Digitalizzate dagli studenti le bellezze artistiche dei musei del liceo e della cappella di Nostra Donna a Mondovì

Fruire delle bellezze architettoniche e artistiche della sede storica del Liceo “Vasco Beccaria Govone” attraverso una musealizzazione digitale. È questo l’obiettivo del progetto Virtual Museum VBG ideato dal prof. Andrea Sanfilippo in collaborazione con la prof.ssa Barale, e raggiunto e realizzato dagli alunni della 2L del Liceo Economico Sociale, che grazie alla sperimentazione d’indirizzo in digital marketing, hanno saputo coniugare teoria e pratica per offrire un servizio non solo agli studenti e ai visitatori, ma anche a tutti coloro che semplicemente cliccando sul sito della scuola potranno navigare tra gli affreschi del Chiostro, i Musei e la Cappella di Nostra Donna.

A spiegare le varie tappe della progettazione e della realizzazione due studenti della 2L, Matteo Basilio e Alberto Chiappa, a nome di tutte le compagne e i compagni della classe: “Il progetto è nato già lo scorso anno – dicono – grazie al lavoro iniziato dall’attuale 3L, che a settembre ci ha passato il testimone per far sì che fosse continuato il lavoro di musealizzazione del bellissimo chiostro del Liceo, arricchito da un ciclo di affreschi sulla vita di San Francesco. Noi studenti ci siamo occupati di fotografare le singole opere e di realizzare, attraverso l’applicazione Adobe Express, delle schede informative: il tutto è fruibile dal vivo tramite QR Code posti sotto gli affreschi, e anche dal sito della scuola, in visita virtuale, attraverso una mappatura creata con un altro applicativo, ThinkLink”.

Da questo si può intuire come il Digital Marketing, che caratterizza come sperimentazione il biennio del Liceo Economico Sociale, si sia tradotto non solo nell’acquisizione di nuove competenze grafiche e informatiche, ma anche “pubblicitarie”, dal momento che gli strumenti digitali sono stati impiegati – come accade nei musei veri e propri – per la sponsorizzazione e la digitalizzazione dei contenuti esposti.

“Le schede informative – continuano i ragazzi – sono state redatte grazie agli approfondimenti condotti con la prof.ssa Cristina Barale, la nostra insegnante di Storia dell’arte: degli affreschi infatti è possibile visualizzare nel dettaglio notizie sui personaggi, sulla scena, sull’ambientazione e sullo stile. Parte di questi affreschi, come dicevamo, era stata mappata durante lo scorso anno, ma la attuale 2L si è occupata integralmente della digitalizzazione della Via Crucis presente nella Cappella di Nostra Donna”.

Con lo stesso procedimento, anche i preziosi contenuti del Museo di Fisica (Mubec) e del Museo di Scienze Naturali sono stati mappati sempre tramite QR Code, a sostituzione delle ormai desuete didascalie cartacee. Il lavoro su questi due ambienti è ancora in progress.

“Siamo molto soddisfatti dell’operazione svolta, anche perché perfettamente in linea con il carattere sperimentale del nostro percorso di studio – concludono i ragazzi – L’utilizzo consapevole e creativo dei linguaggi multimediali è stato un mezzo per trasmettere importanti contenuti culturali, relativi alla nostra scuola”.

I Musei, il Chiostro e la Cappella del Liceo rimarranno aperti, gratuitamente, sabato 13 aprile, dalle 14, in occasione della festa di Primavera.