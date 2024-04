Profondo sconcerto e dolore a Villar San Costanzo per la morte di Andrea Quaglia, avvenuta ieri, mercoledì 3 aprile, in seguito a una malattia.

Quarantatreenne e padre di tre figli in tenera età anni, era dipendente presso la Confartigianato di Cuneo. “La sua è stata una coraggiosa e lunga battaglia - racconta con commozione chi lo ha conosciuto - nel corso della quale, chirurghi e medici specialisti di alto livello professionale hanno dato il massimo del loro impegno, con tanta umanità, per prolungare il decorso in modalità sostenibile e dignitosa. Andrea ha lottato, con coraggio e determinazione, ed è stato nel corso della sua malattia un papà presente ed esemplare. Un uomo che, molto umilmente, ha saputo fare la differenza e lasciare, nella sua breve vita, impronte indelebili”.

Era solare e sportivo, amante in particolare del nuoto. Il sorriso, l’amore e la dedizione verso la sua famiglia resteranno nel cuore della moglie Giorgia, dei figli Caterina, Filippo e Sebastiano, della mamma Anna Maria, del papà Mario, della sorella Monica e di tutti i parenti.

"Ricordiamo con affetto Andrea - così Confartigianato Cuneo - per le doti di professionalità e cortesia con cui ha sempre affiancato le aziende in qualità di referente dello sportello di Sicurezza Alimentare".

Il funerale sarà celebrato domani, venerdì 5 aprile, alle ore 15 nella Parrocchia di Villar San Costanzo. Qui questa sera, alle ore 20, verrà recitato il rosario.