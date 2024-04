Mondovì, chiude temporaneamente l’ala sud di piazza Ellero per lavori e verifiche strutturali

Chiude temporaneamente l'ala sud di piazza Ellero a Mondovì. Come anticipato ieri, (leggi qui), sono in corso alcuni lavori di messa in sicurezza della struttura portante della tettoia mercatale per i quali era già stata predisposta ordinanza di divieto di transito e sosta veicolare nella parte sottostante e perimetrale alla struttura.

Oggi, giovedì 4 aprile, il sindaco Luca Robaldo, ha dispostola chiusura temporanea e precauzionale dell’ala sud.

L’interdizione si è resa necessaria al fine di verificare la solidità strutturale.

Gli uffici tecnici e l’Amministrazione stanno lavorando affinché la riapertura possa avvenire nel più breve tempo possibile, con l’obiettivo di minimizzare l’impatto sul mercato contadino e rionale e sulla prossima Fiera di Primavera.