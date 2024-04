Viabilità a Mondovì Piazza: questa sera l'amministrazione incontra i cittadini per via Marchese d'Ormea e via Vasco

Una situazione complicata quella della viabilità del rione di Mondovì Piazza che, soprattutto a chi non risiede nel rione, appare a tratti ostica da interpretare fra divieti, zone a traffico limitato, area pedonale urbana e chiusure dovute a lavori.

Una parte delle criticità dovrebbe risolversi con la riapertura di via Marchese d'Ormea, chiusa al traffico veicolare dallo scorso marzo in via precauzionale, a causa di un cedimento nei bastioni, provocato da infiltrazioni d'acqua e liquami, nel tratto che va dalla fine di vicolo Pizzo fino a vicolo Vivalda.

A preoccupare però è anche l'aumento di traffico che, inevitabilmente, verrà a riversarsi in via Vasco con l'arrivo dei nuovi residenti del complesso della Madonnina, in fase di recupero, che metterà a disposizione circa 70 alloggi.

La strada - percorribile a doppio senso, ad eccezione degli orari di ingresso e uscita delle scuole - è l'unica via d'accesso al complesso e bisognerà trovare una soluzione per renderla 'vivibile' soprattutto negli orari di punta.

E proprio per questo, come anticipavamo (leggi qui), questa sera, giovedì 4 aprile alle ore 20.45 presso la Sala Conferenze della nuova Casa delle Associazioni (via delle Scuole 31), l’Amministrazione comunale incontrerà la popolazione per un momento di dialogo e di confronto sulle nuove prospettive per la viabilità di Piazza.

Due, in particolare, gli elementi degni di nota: i lavori in via Marchese d’Ormea (con l’approvazione definitiva del progetto esecutivo di ripristino e messa in sicurezza della porzione muraria e la relativa riapertura al transito veicolare della carreggiata) e le possibili soluzioni viarie che interesseranno il quartiere una volta terminati i lavori alla “Madonnina”.