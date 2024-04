Viabilità saviglianese, si raccolgono gli spunti dei cittadini

Lunedì 15 aprile, alle 18, presso l'Ala di piazza del Popolo, è in programma un incontro partecipativo, libero ed aperto a tutta la cittadinanza, in cui quest'ultima è invitata a proporre suggerimenti per migliorare la viabilità saviglianese.

Il Comune di Savigliano, con il supporto della società di consulenza Decisio, sta infatti lavorando alla redazione dell’Agenda della Mobilità: un documento strategico volto a riorganizzare e ripensare la mobilità e l’utilizzo degli spazi, per rendere la città più vivibile, inclusiva e a misura di persona.

«Un processo – spiegano dal Municipio – che prevede anche il coinvolgimento attivo e diretto dei cittadini con l’obiettivo di individuare le criticità e i punti di forza su cui lavorare».

La prima fase, nelle scorse settimane, ha visto la convocazione di quattro “Tavoli di lavoro e condivisione”, con i componenti del Consiglio Comunale (Maggioranza e Minoranza) e della Giunta, oltre che con la Consulta delle Attività Produttive, le realtà scolastiche, tutte le Consulte legate all’Attività Amministrativa ed i referenti frazionali.

Ora – fase due – la parola passa ai saviglianesi. Il 15 aprile, nel corso dell'incontro partecipativo aperto alla cittadinanza, verranno avviati i lavori dell’Agenda e raccolte le osservazioni dei partecipanti, per costruire la base conoscitiva per la redazione dell’Agenda. «L'occasione per condividere le proprie percezioni e punti di vista sulla mobilità a Savigliano».

Seguirà poi la fase di “restituzione progettuale”, in cui la “Decisio” stilerà un elenco di spunti e suggerimenti concreti da attuare. Proposte che il Comune di Savigliano valuterà, decidendo a quali dare attuazione concreta.