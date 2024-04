Vigneti eroici e carne Piemontese protagonisti al Vinitaly nell’evento di Confagricoltura Cuneo

Martedì 16 aprile, alle ore 11, presso lo stand di Confagricoltura al Vinitaly di Verona (Padiglione D), si terrà l’evento “Siena, Cuneo e Brescia: condivisione e unione di sapori. I protagonisti della tavola”, organizzato da Confagricoltura Cuneo, Confagricoltura Brescia e Unione Provinciale Agricoltori di Siena.

L’incontro sarà condotto dalla narratrice digitale e sommelier Adua Villa che guiderà il pubblico tra i pregiati prodotti enogastronomici cuneesi, bresciani e senesi, anche grazie all’intervento di ospiti e produttori che, in prima persona, racconteranno le peculiarità di prodotti di elevata qualità. I tre vini cuneesi scelti (Dolcetto d’Alba Doc, Barbera d’Alba Doc e Alta Langa Spumante Docg) sono espressione di eccellenze coltivate in vigneti eroici con terrazzamenti, in condizioni di pendenze accentuate o di marcata altitudine, e saranno abbinati a piatti a base di carne bovina di razza Piemontese, come la battuta di Fassona al coltello e il roastbeef cotto a bassa temperatura. Sarà possibile seguire l’evento in streaming sul sito di Confagricoltura.

“Anche quest’anno Cuneo è protagonista al Vinitaly di Verona, vetrina internazionale e frequentata da operatori specializzati del settore food & beverage – dichiara Roberto Abellonio, direttore di Confagricoltura Cuneo –. Con il nostro evento desideriamo contribuire alla promozione dell’eccellenza vitivinicola e gastronomica della provincia Granda, in particolare la razza bovina Piemontese e il consorzio Coalvi con le sue iniziative. Con Confagricoltura Brescia e Unione Provinciale Agricoltori di Siena abbiamo ormai consolidato un’alleanza tra eccellenze agroalimentari e partecipare insieme al Vinitaly non solo ci offre la possibilità di presentare i prodotti locali delle tre province, ma rappresenta un prezioso momento di confronto tra attori di territori diversi, accomunati però dall’attenzione e dal rispetto verso le storiche tradizioni enogastronomiche e dal grande lavoro svolto dalle filiere agricole per dar vita a prodotti di indiscussa qualità”.

Oltre al momento cuneese, durante l’evento organizzato presso lo stand confederale Confagricoltura Brescia proporrà agli ospiti un Capriano del Colle Marzemino Doc, un Valcamonica rosso Igt e un Botticino Doc riserva. A queste tre eccellenze vinicole lombarde saranno abbinate altrettante tipicità casearie: il formaggio a crosta dura Tombea con riconoscimento Pat, il formaggio d’alpeggio Silter Dop e il Bagoss Pat. Infine, l’Unione Provinciale Agricoltori di Siena concluderà questo appuntamento del gusto presentando due tipologie differenti di Vinsanto e il Moscadello di Montalcino accostati a panforte, cantucci e ricciarelli, tipici del Senese.