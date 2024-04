Circolavano su veicoli senza assicurazione obbligatoria: otto sanzioni nel weekend di Pasqua

Fine settimana di Pasqua impegnativo per la Polizia Locale di Cuneo, che ha impiegato diverse pattuglie in servizi straordinari – in orario diurno e notturno - per garantire il controllo del territorio.

Nello specifico sono state presidiate le aree dell’altipiano dove è in vigore l’ordinanza sindacale “anti-alcol”: oltre al “Quadrilatero” del quartiere Cuneo Centro, i giardini Fresia, il Parco della Resistenza e i loro dintorni. Nel corso dei conseguenti controlli tre persone sono state identificate e sanzionate per ubriachezza molesta. Un altro soggetto è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, per lui è scattata una sanzione amministrativa, mentre il materiale è stato sequestrato.

Nel weekend sono stati intensificati anche i servizi di polizia stradale sulle principali vie di comunicazione, anche in considerazione dell’aumento degli spostamenti in occasione delle festività. Gli agenti sono stati impegnati nei rilievi di sette incidenti stradali: in tre di questi il conducente aveva un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Per quanto riguarda le violazioni del codice della strada – il cui mancato rispetto è la causa principale di sinistri – , sono stati più di quaranta gli automobilisti sanzionati perché utilizzavano il cellulare alla guida (senza auricolari o bluetooth) o perché al volante senza cintura di sicurezza. Un numero analogo di conducenti è stato sanzionato per il mancato rispetto dei limiti di velocità, infrazione rilevata tramite dispositivi elettronici.

Infine, grazie alle telecamere installate sulle principali strade della città, sono state elevate otto sanzioni ad altrettanti proprietari di veicoli che circolavano privi della copertura assicurativa obbligatoria. Per loro è scattato anche il sequestro amministrativo del mezzo.