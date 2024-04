Alla Vallera riprendono gli incontri culturali del Teatrino al forno del pane

In frazione Vallera di Caraglio, questo mese di aprile sarà dedicato agli incontri culturali a cura del Teatrino al forno del pane “G. Buridan”.

Tre appuntamenti importanti per guardare la realtà da punti di vista inusuali, così che tutto appaia nuovo e la strada da percorrere più chiara e attraente. “Il luogo scelto - racconta Maria Silvia Caffari del Teatrino al forno del pane - è come lo scorso anno il Gelapajo, un ambiente insolito ma nello stesso tempo quanto mai indicato per incontri che hanno come scopo lo stare insieme e la piacevolezza della condivisione. La cultura, scevra dalle impostazioni che la vedrebbero chiusa in certi luoghi, qui respira ancora di più di verità, in un ambiente colorato come le più belle emozioni.”

Il primo appuntamento sarà al questa sera, giovedì 4 aprile, alle ore 20:45 con Sebastiano Carlo Vallati.

Sacerdote della diocesi di Cuneo e vicevicario della diocesi Cuneo-Fossano, è autore di due libri, “Viandanti” e “Ascolta e stai accanto”. Svolge servizio come cappellano presso l’Azienda Ospedaliera Santa Croce - Carle di Cuneo ed è redattore del settimanale “La Guida”

“Salire verso il basso, cadere verso l’altro” è il titolo di questo primo incontro, che si concentrerà sul paradosso, ossimoro del Cristianesimo. Il significato così di quel “credere l’incredibile, sperare l’insperabile, amare chi non è amabile”, in un dialogo profondo ed attuale.

“Siamo tutti alla ricerca - dice Maria Silvia Caffari - di noi stessi, degli altri, delle spiegazioni a ciò che ci accade. È ciò che ci rende vivi, uguali ed uniti, nelle nostre differenze.”

Sempre al Gelapajo saranno gli altri due incontri. Giovedì prossimo, l’11 aprile, alle ore 20:45 ci sarà il secondo appuntamento dal titolo “De: un prefisso, una prospettiva”. Si parlerà di de-crescita felice come strada possibile con Annarita Belliardo e Maurizio. Giovedì 18 aprile, alle ore 20:45, per l’ultimo appuntamento sarà protagonista il Teatrino al forno del pane “G. Buridan”, con un incontro dal titolo “La Liberazione… ma prima Resistenza”, che ripercorrerà la storia dopo quell’8 settembre in Valle Grana.