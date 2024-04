Appuntamento storico per il Val Tanaro Rugby

Il Val Tanaro Rugby sta per vivere un momento emozionante!

Sabato 6 aprile, a partire dalle ore 10, ospiteremo la festa del rugby dedicata alle categorie UNDER 10 e UNDER 8. Il torneo si svolgerà nel nostro impianto sportivo situato in località San Cassiano 75 a Farigliano.

Sarà un’occasione speciale per vedere i giovani talenti in azione e celebrare la passione per questo sport. Durante il torneo, avremo il piacere di ospitare le seguenti squadre:

Alba Rugby

CUNEO PEDONA RUGBY

Rugby Novi A.S.D.

Rugby - CUS Piemonte Orientale

Ma non finisce qui! I ragazzi dell’ UNDER 12 parteciperanno alla FESTA DEL RUGBY a Cuneo, presso gli impianti del CUNEO PEDONA RUGBY.

Se sei interessato a conoscere e provare il nostro sport, ti invitiamo a venirci a trovare a Farigliano - Località San Cassiano 75. La squadra SENIOR si allena ogni mercoledì e venerdì dalle 20.15 alle 22, mentre la squadra UNDER (6 – 15 anni) si ritrova tutti i venerdì a partire dalle 18.30.

Unisciti a noi per celebrare il rugby e tifare per i nostri giovani atleti!