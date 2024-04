Il coro "Envie de Chanter" festeggia i 20 anni in musica

Il coro Envie de Chanter compie 20 anni e quale miglior modo di festeggiare se non con un concerto organizzato per domani, venerdì 5 aprile alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Marcellino ad Envie.



Il gruppo corale è composto da ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 21 anni ed è stato fondato nel 2004 dal maestro Flavio Fraire assieme a Alessandra Castelli anime dell’associazione musicale.



Il loro motto è stato preso a prestito da una frase del compianto musicista e compositore torinese Ezio Bosso “La musica è come la vita, si può fare solo in un modo: insieme”.



In occasione del ventennale dalla nascita di Envie de Chanter, i maestri, insieme ai coristi e al direttivo dell’associazione musicale affermano: “Abbiamo pensato al 2024 come un anno colmo di musica ed eventi da condividere con la comunità, specialmente come opportunità di unire le nostre voci e la passione per la musica, coinvolgendo tutti coloro che amano la musica e il canto”.



I festeggiamenti si apriranno con i ragazzi e le ragazze di Envie de Chanter le cui voci risuoneranno nella chiesa parrocchiale insieme a quelle dei due corali giovanili ospiti: il coro ‘4Joy’ di Savigliano diretto dal maestro Dario Piumatti assieme a loro canterà il coro ‘Jove Virelai’ di Valencia diretto da Marta Màrmol e da Andrea Rubio, realtà giovanile proveniente dalla Spagna per una breve tournée nell’ambito del gemellaggio internazionale con i coristi saviglianesi.



Il concerto è il primo appuntamento in programma per il ventennale di Envie de Chanter ed è organizzato in collaborazione con il Comune di Envie, l’associazione cori piemontesi (Acp) ) e il circolo culturale La Torre nel Parco.



Ingresso libero.