Laboratori itineranti di fotografia e racconto del paesaggio: si parte da Alba alla scoperta dei luoghi Fenogliani

FormicaLab Aps, associazione cuneese che organizza il festival di indagine del paesaggio contemporaneo dal nome |Paesaggi |, promuove L’Anonima Viaggiatori, nuova iniziativa con laboratori itineranti lungo tutta la penisola.

Al centro dei viaggi di scoperta ci sarà la volontà di approfondire la narrazione visuale, la voglia di raccontare in maniera efficace le proprie esperienze, la necessità di proporre un proprio punto di vista sul mondo non solo attraverso la fotografia ma aprendo la percezione anche grazie ad altre pratiche culturali. Didattica in cammino, o con mezzi di trasporto pubblici, per scoprire in modo itinerante il territorio insieme a docenti qualificati.

La prima proposta è ad Alba dal 26 al 28 aprile insieme ai fotografi Pietro Vertamy e Luca Nizzoli Toetti, tre giorni a piedi oltre a due lezioni on line per una vera e propria immersione nei luoghi Fenogliani della Langa albese per riscoprire e celebrare la figura del grande scrittore partigiano.

Due giorni di cammino e scatti fotografici nei luoghi del partigiano Johnny e di Milton, fra buoni vini e letture serali. Corso aperto per qualunque livello di fotografia. Cammino non escursionistico adatto a tutti, richiesto allenamento di base.

Informazioni su programma, costi e iscrizioni sul sito www.anonimaviaggiatori.it.

Tra i docenti dei prossimi corsi l’archeologo ed esploratore Andrea Angelucci, il filosofo, scrittore, guida e appassionato camminatore Marco Saverio Loperfido e la mailartista Sabrina Ramacci.