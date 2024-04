Saluzzo, lo storico star Alessandro Barbero fa il sold out in appena due ore

Anche a Saluzzo, come in altre città italiane, Alessandro Barbero, lo storico acclamato come una rockstar e star del web, seguitissimo anche dai giovani che lo chiamano “Il Barb”, fa il tutto esaurito per la sua lezione di storia.

Questo a due ore appena, la scorsa settimana, dalla messa in vendita dei biglietti. Circa 500 posti esauriti in un attimo per l'incontro che lo vedrà in cattedra al Quartiere ex caserma Musso lunedì 2 settembre alle ore 21, nell’ambito dell'edizione 2024 di “Attraverso Festival”.

Barbero parlerà di “A che ora si mangia? Dal Medioevo ai nostri giorni”.

Ma se al momento chi vuole acquistare il biglietto (15 euro) trova la dicitura "tariffa esaurita" potrebbe avere ancora una chance.

E’ prevedibile infatti che gli organizzatori stiamo pensando a una seconda sessione di vendita, sulla base della disponibilità ricavata dall’area spettacoli, nel primo cortile della ex Caserma Musso, in piazza Montebello 1.