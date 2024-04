Fondazione CrC, tra le tante questioni sul tavolo c’è anche il “nodo sindacati”

La questione era stata derubricata come querelle tra sindacati: da una parte Cgil e Uil, dall’altra la Cisl.

In realtà, la questione che riguarda la rappresentanza sindacale in seno al futuro Consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo è appena più complessa.

In passato c’è sempre stato – sulla base di un principio di turnazione – un esponente delle tre maggiori sigle provinciali.

Questa volta, l’introduzione del criterio delle terne ha creato dissensi tra i sindacati che – alla scadenza del 22 marzo – non hanno espresso alcun nominativo.

Cgil e Uil hanno contestato il metodo e, come atto di protesta, hanno deciso di non dare indicazioni. La Cisl ha criticato la scelta “aventiniana” di Cgil e Uil e, a sua volta, si è chiamata fuori.

Sta di fatto che ora non ci sarà più un sindacalista a sedere nel Consiglio della Fondazione - salvo che ci sia chi intenda porsi contro le indicazioni del suo stesso sindacato - ma un “esperto in campo sindacale”. A quali requisiti risponda questa figura non è ben chiaro.

Sta di fatto che domani, venerdì 5 aprile, scade il bando riproposto in fretta e furia con questa riformulazione per evitare che il Consiglio generale della Fondazione partisse azzoppato. Prosegue frattanto il lavoro della Commissione nomine che sta verificando che i curricula pervenuti siano tutti rispondenti ai requisiti richiesti.

Attenzione particolare è posta alle terne perché su queste il suo parere è determinante.