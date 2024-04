Fondi Sviluppo e Coesione, oltre 4 milioni per il Monregalese. Bongioanni: "Opportunità straordinaria"

Per i 29 Comuni dell’area Monregalese sono in arrivo dai Fondi di Sviluppo e Coesione 4.098.608,00 euro. Provengono da risorse europee, nazionali e regionali - fra cui il Fesr e il Pnrr - e fanno parte dei 105 milioni di euro, individuati e resi ufficiali con la firma dell’accordo per lo Sviluppo e la Coesione fra Governo e Regione Piemonte che il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e il presidente Alberto Cirio hanno sottoscritto ad Asti lo scorso 7 dicembre 2023.

Il programma e le modalità di intervento sono stati illustrati ieri a Villanova Mondovì ai sindaci dell’area Monregalese dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale Paolo Bongioanni con la direttrice regionale Paola Casagrande. Sottolinea Bongioanni: «È una grande boccata d’ossigeno per gli investimenti di comuni piccoli, in aree interne e spesso alle prese con grandi sfide di riqualificazione urbana e ammodernamento infrastrutturale. Un’occasione straordinaria e con una ricaduta diretta sui territori per poter investire e realizzare già a breve-medio termine interventi concreti a 360 gradi per far crescere il territorio, sviluppare l’economia e la coesione sociale. Buon lavoro ai nostri amministratori!».

I fondi andranno a beneficio dei progetti di riqualificazione urbana e territoriale presentati dai Comuni compresi nelle 24 aree territoriali omogenee del Piemonte, di cui sette in provincia di Cuneo: Monregalese, Alta valle Tanaro e Cebano, Pianura Cuneese, Valle Stura, Terre del Monviso, Roero, Terre di Langa. Per accedere al contributo i sindaci dovranno individuare un comune capofila che coordini il piano d’interventi sull’intera area. Ogni comune potrà presentare un massimo di 3 progetti, per un contributo in spese d’investimento compreso fra i 50 e i 500mila euro ognuno. Entro fine ottobre 2024 sarà stilato l’elenco dei progetti ammessi, e i lavori dovranno essere conclusi entro fine 2028.

I comuni dell’area monregalese interessati da questa opportunità sono 29: Bastia Mondovì, Briaglia, Carrù, Castelletto Stura, Chiusa di Pesio, Cigliè, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Magliano Alpi, Marsaglia, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovì, Montanera, Morozzo, Niella Tanaro, Pamparato, Pianfei, Piozzo, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de’ Baldi, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Sant'Albano Stura, Torre Mondovì, Trinità, Vicoforte, Villanova Mondovì. Dal 2019 l’area omogenea del Monregalese ha già visto oltre 17 milioni di intervento regionale per 365 progetti, con 169 soggetti beneficiari fra cui tutti i 29 Comuni dell’area.

I contributi dei Fondi Sviluppo e Coesione previsti per l’intero territorio provinciale di Cuneo ammontano complessivamente a 20.582.453,00, così ripartiti: Area Alta Valle Tanaro e Cebano 2.186.435,00 €; Area Monregalese 4.098.608,00 €; Area Terra di Langa 2.633.375,00 €; Area Pianura Cuneese 3.548.202,00 €; area Valle Stura 2.719.743,00; Area Roero 2.622.654,00 €; Area Terre del Monviso 2.773.436,00 €.