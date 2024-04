Lanciata la campagna europea "Pane al Pane". Gancia (Lega): “Limitiamo la denominazione ai prodotti con farine vegetali" [FOTO E VIDEO]

A Palazzo Bellono-Aragno, in via Corte d’Appello a Torino, la presentazione della petizione

Presentata a Palazzo Bellono-Aragno in via Corte d’Appello a Torino la campagna “Pane al Pane”, lanciata dall’europarlamentare Gianna Gancia a seguito di una petizione presentata nel 2023 e partita dalle richieste mosse da panificatori e artigiani delle arti bianche. Si tratta di una raccolta firme che vuole porre l’attenzione sulla corretta denominazione del pane in tutti i paesi dell’Unione Europea.

L’idea è quella di limitare la denominazione ai soli prodotti composti dagli ingredienti tradizionali: acqua, sale, farina di origine vegetale, agenti lievitanti e ingredienti alimentari tradizionalmente utilizzati.



Gancia: "Iniziativa in linea con obiettivi UE" Un’iniziativa che, come sostiene l’europarlamentare della Lega, “è in linea con l’obiettivo UE di rispettare e promuovere il patrimonio culturale, proteggere i consumatori e stabilire norme comuni sulla composizione, la denominazione commerciale e l’etichettatura dei prodotti alimentari.”

A supportare la raccolta firme, avviata a partire da aprile e che andrà avanti fino a giugno, le associazioni di categoria dei panificatori, produttori agricoli, consumatori e cittadini. Una collaborazione frutto anche di una recente visita dei panificatori cuneesi a Bruxelles per portar avanti questa richiesta a livello europeo.

Gancia: "I nomi hanno un ruolo cruciale" “Essendo il pane simbolo della nostra identità agroalimentare - sostiene l’europarlamentare Gianna Gancia - si auspica una vasta partecipazione trasversale nell’interesse delle categorie produttive e dei consumatori”.

“I nomi hanno un ruolo cruciale - ha spiegato durante la presentazione dell’iniziativa Gianna Gancia - spiegano, circoscrivono e, per loro natura, non devono trarre in inganno. Il pane, tradizionalmente, è fatto con farine di origine vegetale. Se fatto, ad esempio, con farina di grilli, può continuare ad essere distribuito ai consumatori come pane?”.

La campagna pubblica a difesa della denominazione “pane” è “un risultato tangibile della profonda riflessione su ciò che il pane rappresenta per la nostra cultura e la nostra storia”, come ha spiegato l'europarlamentare cuneese, la cui tradizione famigliare è peraltro legata al mondo della panificazione (i nonni erano panettieri a Cussanio, frazione di Fossano, mestiere svolto dalla madre fino al matrimonio). L'INTERVISTA [VIDEO]

Gancia: "Non intendiamo limitare innovazione" “La campagna non intende limitare l’innovazione nel settore della panificazione, ma piuttosto garantire che i consumatori siano informati sulla composizione dei prodotti che acquistano. Il pane deve essere pane, la carne deve essere carne, il miele deve essere miele. Altri prodotti non possono essere chiamati come quelli tradizionali. Se il termine viene esteso a preparazioni a base di farine o polveri alternative, come quelle di grilli, ciò potrebbe non solo alterare il gusto famigliare, ma anche sfidare le radici culturali profonde che il pane rappresenta. La nostra identità culinaria è forgiata attraverso generazioni di tradizioni tramandate e il pane con la sua semplicità e versatilità, è sempre stato un elemento fondamentale".