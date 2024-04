Martinetti (M5S) in Consiglio regionale con la maschera di Cirio: “Legge sui tribunali presa in giro nei confronti dei cittadini"

Singolare protesta quella inscenata a Palazzo Lascaris dal consigliere regionale Ivano Martinetti: "La proposta di legge al Parlamento voluta dalla Giunta Cirio sulla modifica dell'organizzazione dei tribunali in Piemonte – ha spiegato l'esponente pentastellato – è una presa in giro nei confronti dei cittadini. Per questo motivo oggi in Consiglio regionale ho indossato una maschera raffigurante il volto di Cirio, sedendomi sui banchi della Presidenza, per sottolineare la sua stessa assenza, una costante in questa legislatura".

"Non si ha notizia – ha proseguito Ivano Martinetti – di una sola proposta di legge al Parlamento formulata dal Piemonte che si sia poi tradotta in legge dello Stato. Si tratta di una operazione pre elettorale bella e buona sulla pelle dei cittadini e dei professionisti del settore. Questa proposta di legge non contribuirà a riportare nemmeno un tribunale sul territorio".

"Cirio al posto di inventarsi simili espedienti dovrebbe piuttosto fare un adeguato pressing sul Governo (del suo stesso colore politico), in particolare sul Ministero della Giustizia, con l'obiettivo di rivedere la geografia dei tribunali in provincia di Cuneo. Servizi letteralmente smantellati sul nostro territorio da Governi sostenuti anche dalla sua stessa compagine politica".