Ultimo Consiglio regionale, oggi, anche per Paolo Demarchi: “In cinque anni risposte concrete alle istanze dei piemontesi”

“Oggi, 4 aprile, l’ultima seduta di Consiglio Regionale di questa legislatura: saluterò i colleghi e il presidente Cirio, con i quali in questi cinque anni di intensissima attività amministrativa ho condiviso tante battaglie e portato avanti le istanze che coloro che hanno avuto fiducia in me hanno scelto di affidarmi”.



Inizia così il post comparso sul profilo Facebook del consigliere regionale Paolo Demarchi, con cui lancia uno sguardo agli anni di attività amministrativa piemontese.



“Non è stata una legislatura facile – si legge ancora nel post - . Per più di due anni abbiamo vissuto un’emergenza planetaria con il Covid-19, che ha condizionato fortemente la nostra azione amministrativa, abbiamo affrontato la crisi energetica, quella del clima, la siccità che per mesi ha attanagliato la nostra regione. Nonostante ciò abbiamo cercato di fare del nostro meglio per portare avanti gli obiettivi che ci eravamo posti a inizio mandato, tra i quali quello di potenziare infrastrutture attese da decenni, ma anche quello di lavorare con impegno sui progetti del Pnrr, un’opportunità fondamentale per la nostra terra”.



“Per quanto mi riguarda nel 2019 ho accolto questo nuovo incarico come una sfida innanzitutto con me stesso, e in questi cinque anni spero di essere riuscito a dare ai piemontesi le risposte che si aspettavano da me e da questa amministrazione regionale – prosegue Demarchi, concentrandosi sulla propria iniziativa - . Si poteva fare di più, lo si poteva fare meglio? Sicuramente sì, perché nella vita si può e ci si deve sempre migliorare”.



Demarchi tenterà di nuovo di conquistare la fiducia dei piemontesi all’appuntamento elettorale regionale del prossimo giugno.



“Noi siamo arrivati sino a qui, abbiamo tracciato la strada e mi auguro che la prossima amministrazione potrà percorrerla appieno, migliorando e attuando nuove iniziative in linea con quanto progettato non solo in opere pubbliche ma nei tanti progetti e nelle iniziative che guardano al futuro dei nostri territori e alle persone che vi abitano, con una particolare attenzione alle future generazioni e alle persone anziane. Concludo ringraziando i miei colleghi e soprattutto i piemontesi, con i quali ho condiviso questi anni difficili ma indimenticabili”.