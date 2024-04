A Saluzzo il primo appuntamento di “Guarda che Bella – Make up in Oncologia”

Mentre la data del primo incontro si avvicina, “Guarda che Bella – Make up in Oncologia” annuncia che ci sono ancora posti disponibili per partecipare a questo straordinario evento.

Il primo appuntamento si terrà il 23 aprile alle 17.30 presso la sede Lilt di corso Roma 19 a Saluzzo e sarà condotto da Marita Rulfo, esperta di make-up oncologico. Le partecipanti impareranno a valorizzare la propria immagine, trasformando i segni della malattia in simboli di forza e bellezza. Impareranno a valorizzare autonomamente il proprio aspetto con il make up, a far emergere l’unicità del proprio corpo e a riappropriarsi della propria femminilità.

È un’opportunità imperdibile per le donne in trattamento oncologico di regalarsi un momento di cura e bellezza, un gesto d’amore verso sé stesse per riscoprire il proprio splendore e la propria forza.

Il corso a partecipazione gratuita è un invito a tutte le donne che desiderano ritrovare il sorriso davanti allo specchio e dire con orgoglio: “Guarda che bella mi sento oggi”.

“Guarda che Bella – Make up in Oncologia” non è solo un corso di trucco, ma un viaggio di riscoperta personale, dove la bellezza diventa un ponte verso la fiducia e la riconquista di una quotidianità che è stata schiacciata dalla malattia. Questa iniziativa è proposta dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), La Cura nello Sguardo (dedicata alla diffusione culturale e scientifica delle Cure Palliative) e Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie - Lindomi e Mieloma).

Grazie alla generosità delle profumerie Modus, le partecipanti dell’incontro di Saluzzo riceveranno una pochette con prodotti antiallergici, pensati appositamente per chi sta seguendo terapie oncologiche.

Un ringraziamento speciale va alla famiglia Deaglio per il loro sostegno al progetto, in memoria di Paolo Deaglio. La loro generosità offre queste preziose opportunità alle donne che stanno affrontando un importante percorso di cura. Per informazioni e iscrizioni, contattare:

• LILT delegazione di Saluzzo: 0175/42344 | cuneo@legatumoricuneo.it

• La cura nello sguardo: 349/6482797 | segreteria@lacuranellosguardo.it