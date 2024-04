Ancina, due studenti dello scientifico finalisti ai giochi matematici Bocconi

Sabato 25 maggio, c’è da scommetterci, la comunità tutta dell’Ancina, quella dei discenti ma anche quella dei docenti, farà compattamente il tifo per loro due: ovvero per Silvia Canavero e Davide Bioddo, entrambi fossanesi, la prima iscritta all’ultimo anno dello scientifico, sezione A, il secondo anche lui allievo del corso A dello scientifico, ma nella classe prima.

Proprio in quell’occasione i due studenti saranno in effetti impegnati nella finale nazionale a Milano dei prestigiosi “Campionati internazionali di giochi matematici” organizzata dall’Università “Bocconi”. Il traguardo è già di per sé eccellente, visto che viene dopo che i entrambi hanno brillantemente superato i quarti il 23 febbraio scorso prima e poi le semifinali il 16 marzo, fasi altamente selettive.

Una particolare menzione di merito, sempre nel perimetro degli studenti dell’Ancina che hanno preso parte a questa sfida a chi è più logico (nel senso di propenso a ragionare con efficacia), la meritano anche Joshua Piantadosi (classe 1AS, di Fossano), Fabio Bergese (4AS, di Marene), Samuele Costamagna (4BS, di Carrù), Lucia Fruttero, Laura Olivero e Valentina Caviglia (tutte e tre di Fossano e tutte e tre della 2AS), che hanno superato i quarti con un’ottima performance raggiungendo così le semifinali, dove hanno comunque ottenuto risultati lusinghieri.

I “campionati internazionali” sono un’importante competizione, da tempo accreditata presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito e vantano una tradizione ormai consolidata, tale da coinvolgere annualmente decine di migliaia di studenti non solo italiani, tant’è che i campionati prevedono un’eventuale finalissima internazionale che quest’anno si terrà a Parigi, presso la celebre École politechnique il prossimo 25 e 26 agosto.

Nello spirito degli organizzatori, ovvero il Centro di ricerca Pristem dell’Università milanese “Bocconi”, i “Campionati internazionali dei giochi matematici” si giocano non sul nozionismo sterile ma al contrario sull’inventiva, fin dallo slogan che storicamente contraddistingue la sfida internazionale, ovvero “Logica, intuizione e fantasia”: la posta in gioco, quindi, non dipende dal numero di teoremi snocciolati a memoria ma piuttosto dalle competenze logico-intuitive e creative, qualità che d’altronde ben s’addicono alla stessa matematica. E che certo non mancano a Silvia e a Davide!