Con la sua storia e la sua bellezza, il Teatro Marenco di Ceva diventa “Monumento nazionale”

Il Teatro Marenco di Ceva diventa “Monumento nazionale”.

A decretarlo è la legge approvata in questi giorni alla Camera - prossimamente in discussione al Senato - che prevede che possono essere dichiarati “monumenti nazionali” i teatri “la cui edificazione risalga ad almeno 100 anni o quelli la cui programmazione sia rivolta ad attività di spettacolo dal vivo con il concorso finanziario pubblico".

E la bomboniera di Ceva - come lo definì il grande comico Macario - possiede i requisiti giusti.

“Siamo contenti ed orgogliosi per questo importante riconoscimento per il nostro Teatro Marenco, centro di cultura e divertimento e soprattutto luogo del cuore di tutti i cebani - dichiara soddisfatto il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone -. L’Amministrazione ha sempre avuto un occhio di riguardo per il Teatro Marenco, considerato un simbolo della città”.