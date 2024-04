Volley maschile A3: Savigliano-Motta di Livenza aprirà il programma di Gara 2 degli ottavi di finale playoff

Sarà la sfida tra Monge Gerbaudo Savigliano e Senini Motta di Livenza ad aprire il programma di Gara 2 degli ottavi di finale playoff di Serie A3.

Saviglianesi a caccia di riscatto dopo la sconfitta per 3-1 rimediata nella prima partita. In caso di vittoria in massimo quattro set da parte di Savigliano, sarà il golden set a decidere il passaggio del turno; in caso di successo di Motta o vittoria in cinque set dei padroni di casa, invece, sorrideranno i veneti.

Fischio d'inizio alle ore 18.

Gara 2 di Ottavi – Play Off A3 Credem Banca

Sabato 6 aprile 2024, ore 18.00

Monge Gerbaudo Savigliano – Senini Motta di Livenza

Sabato 6 aprile 2024, ore 20.00

Personal Time San Donà di Piave – CUS Cagliari

Domenica 7 aprile 2024, ore 18.00

OmiFer Palmi – Erm Group San Giustino

Domenica 7 aprile 2024, ore 18.00

Belluno Volley – Negrini CTE Acqui Terme

Domenica 7 aprile 2024, ore 18.00

Rinascita Lagonegro – Aurispa DelCar Lecce

Domenica 7 aprile 2024, ore 19.00

Smartsystem Fano – Avimecc Modica

Play Off Serie A3 Credem Banca – La formula degli Ottavi

Le squadre classificate dal 2° al 7° posto in ciascun Girone si incontrano in due sfide di andata e ritorno (con Golden Set*), all’interno del proprio Girone. La seconda gara si disputa in casa della squadra con la miglior classifica al termine della Regular Season

Date Ottavi di finale: 1 e 7 aprile 2024 (per Palmi 3 aprile 2024)

Date Quarti di finale: 14, 21 e 24 aprile 2024

Date Semifinali: 28 aprile, 1 e 5 maggio 2024

Date Finali: 12, 19 e 22 maggio 2024

Date Play Out: 1, 7 e 14 aprile 2024

Date Spareggio Promozione: 7, 14 e 21 aprile 2024