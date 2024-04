Filiera del legno, oggi il convegno a Frabosa Sottana

Oggi venerdì 5 aprile 2024 il Presidente di ASOFOR, Associazione Operatori Forestali, il dr. Roberto Faletti è intervenuto al convegno “Filiere Legno: opportunità e sviluppo per il territorio cuneese”. Boscaiolo e dottore forestale, Roberto Faletti è anche Presidente del Comitato Tecnico Regionale per le Foreste ed il Legno della Regione Piemonte e componente del Direttivo di CONAIBO (Coordinamento Nazionale delle Imprese Boschive). Insieme a lui hanno partecipato al convegno i componenti del direttivo di ASOFOR: Giacomo Viale e Dario Vinai.

“Da diversi anni vi era un vuoto nella rappresentanza delle imprese forestali e noi boscaioli abbiamo deciso di unirci per difendere gli interessi delle nostre imprese nelle sedi istituzionali e sul mercato – ha spiegato Roberto Faletti -. Rappresentiamo sia il Piemonte che la Liguria e siamo affiancati da una struttura di tecnici e professionisti a cui ci possiamo rivolgere per ogni esigenza. Le criticità di tutti noi sono simili e abbiamo capito che soltanto lavorando insieme, con un approccio molto tecnico e professionale, possiamo anche supportare il legislatore nel comprendere le esigenze reali a cui le norme debbono fare fronte”.

L’associazione ha sede a Perlo, un piccolo Comune della Provincia di Cuneo, conosciuto per il ceduo di castagno. “Siamo un’associazione giovane, nata soltanto un anno fa, ma la nostra motivazione ci ha spinti con entusiasmo a fare molte cose in questi primi 12 mesi. Abbiamo vinto un Bando - Misura 16 PSR della Regione Piemonte, che ci permette di fornire agli aderenti servizi di consulenza convenzionati per mettere a punto un sistema di contrattualistica innovativa che coinvolge le imprese e il settore pubblico, partecipare a corsi di formazione importanti come quello che abbiamo organizzato in Germania e che ha avuto sin da subito tantissime adesioni”.

Ha aggiunto Faletti: “Il nostro più grande ringraziamento va alla Regione Piemonte, ai dottori Gallo e Corgnati, per il sostegno e il supporto alla crescita, è grazie alla loro spinta che abbiamo deciso di fare un passo in avanti per dare forza al settore dei boscaioli e renderlo più rappresentativo nella filiera del legno. Un grazie a CONAIBO e al suo presidente Imerio, che ci sta permettendo di essere parte di un sistema nazionale in cui confrontarci anche con le altre Regioni”. Faletti ha ringraziato Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte, che ha organizzato l’incontro odierno e ha concluso: “La possibilità di confrontarsi è un elemento chiave per la crescita del territorio e delle persone”.

ASOFOR ha un suo sito: www.asofor.it su cui i boscaioli possono trovare informazioni per aderire, la campagna di adesioni 2024 è aperta.