A Fossano nasce Vispo, il villaggio che unisce intrattenimento e sport [FOTO E VIDEO]

A Fossano rinasce un'area dimenticata da 5 anni, ma ricca di potenziale. Ora quest'area è stata riqualificata grazie al progetto Vispo, nato dalla collaborazione del Comune, enti creditizi come la Banca Territorio del Monviso e l’imprenditoria privata del territorio, Peraria di Villafalletto a cui, nel mese di gennaio, è stato assegnato l’affidamento in concessione del servizio di gestione per 6 anni.

Il progetto con il nuovo villaggio sportivo è stato presentato nell'ex chiesa di Santa Maria del Salice e dal nome scelto se ne capiscono caratteristiche e obiettivi: sì centro sportivo contemporaneo, nella sua più ampia accezione, sì sinonimo di allegria e vivacità, ma anche luogo di intrattenimento e aggregazione per l'intera comunità.

Con i suoi 13mila m2, immersi nel verde, ospiterà 3 campi da Padel panoramici, 2 campi da pickleball e un’area fitness e di riscaldamento, tutto all’interno di una tensostruttura di 1370 m2, oltre a 4 campi da tennis in terra rossa e 2 campi da beach volley nell’area esterna. Sarà inoltre presente un’area food con all’interno TV e una saletta adibita ad area meeting. Si è pensato anche ai bimbi e agli amici a quattro zampe che avranno ciascuno un'area dedicata.





“La nostra idea è quella di offrire più opportunità possibili per tutti e sfruttare appieno le possibilità di Vispo. Per questo motivo, oltre al semplice gioco libero, saranno organizzati tornei, eventi di vario genere e verrà fatta promozione nelle scuole del fossanese” – dichiara Michela Giletta – Team Vispo.

Uno spazio che Peraria ha ritenuto necessario restituire a Fossano come dichiara Livio Cismondi – socio dell’azienda di Villafalletto - “Siamo estremamente soddisfatti dell’obbiettivo raggiunto perché crediamo nelle potenzialità di questa struttura e perché per Peraria, mettere a disposizione la propria esperienza lavorando al rilancio del Villaggio Sportivo, rappresenta un modo per restituire valore in questo territorio che da anni crede in noi e nelle nostre capacità professionali”.

Vispo aprirà ufficialmente le sue porte venerdì 19 aprile, con un evento di inaugurazione da cui prenderà il via la nuova vita di un impianto che rappresenterà il futuro con i principi del passato, un luogo in cui riconoscersi e sentirsi a casa.