A Horeca Expoforum anche l'associazione Cuochi Provincia Granda

Dal 17 al 19 marzo scorso Lingotto Fiere di Torino ha ospitato il grande evento “Horeca Expoforum”, con la regia dell’Unione Regionale Cuochi del presidente Stefano Bongiovanni ed ha visto il coinvolgimento diretto delle Associazioni Cuochi delle provincie di Torino, Novara e Cuneo, con il presidente Domenico Pavan e tutto il direttivo, che ha collaborato fattivamente alla buona riuscita dell’intero evento.



Horeca Expoforum è l’evento internazionale dedicato ai professionisti di settore del Nord-Ovest Italia. Dopo quattro edizioni come Gourmet Expoforum, l’evoluzione ha portato all’identificazione in Horeca Expoforum, dedicato al mondo Horeca e Food & Beverage.



In particolare, il giorno 19 Marzo l’Associazione Cuochi Provincia Granda ha promosso la carne piemontese, la sua filiera, con preparazioni magistrali realizzate da parte dei cuochi stellati Massimo Camia, Marc Lanteri, Nicola Laera, Giuseppe D'Errico, la partecipazione delle Lady Chef della Provincia, il Dse (Dipartimento Solidarietà ed Emergenza di Fic, Federazione Italiana Cuochi) e la partecipazione di allievi di vari istituti alberghieri della Granda che si sono cimentati in preparazioni con la carne battuta al coltello di fassona piemontese.



“Sono state – interviene Domenico Pavan, presidente dell’Associazione Cuochi Provincia Granda – tre giornate di altissimo livello, impreziosite dalla visita di Rocco Pozzulo, presidente della Federazione Italiana Cuochi”.



“Si è trattato – precisa Pavan – di una esperienza interessante, che ha visto la nostra associazione all’opera, confermando l’ottimo spirito di collaborazione interna e volontà di valorizzare la nostra carne, la sua filiera di prodotto tipico del nostro territorio. Ringraziando tutti coloro che si sono adoperati per il successo ottenuto, fin d’ora confermiamo la presenza alla prossima edizione di Horeca Expoforum”.



“Rivolgo i miei complimenti – dichiara Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – all’Associazione Cuochi Provincia Granda per il successo ottenuto a Horeca Expoforum”.



“Un gioco di squadra – conclude Giorgio Chiesa, presidente dell’Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo – indispensabile per ottenere ottimi risultati”.