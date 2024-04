A Mondovì torna la "Notte del liceo Classico"

Venerdì 19 aprile dalle ore 18 in poi nei locali del Liceo Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì si terrà la X edizione della Notte del Classico, ideata dal Prof. Rocco Schembra, che negli anni ha visto progressivamente coinvolti sempre più Licei Classici italiani (lo scorso anno parteciparono in più di 350).

È un momento di festa, realizzato in piena autonomia da tutti gli studenti del nostro Classico dalla prima alla quinta, e al quale sono invitati tutti gli interessati e l’intera cittadinanza: si alterneranno momenti di recitazione, esibizioni musicali e coreografiche, attività ludiche che coinvolgono più discipline.

L’idea che si vuole trasmettere è che la cultura è divertente e potenzia il benessere di tutti coloro che le si accostano, superando il pregiudizio che sia “roba” per pochi raffinati intenditori e che risulti quasi sempre noiosa. È, invece, esattamente il contrario: nella concezione classica il gioco e il riso sono protagonisti assoluti; nell’Atene del V sec. ogni occasione andava bene per fare festa e coinvolgere tutti, cittadini e stranieri. E si impara giocando, perché, come ha dichiarato Schiller, l’uomo è pienamente uomo solo quando gioca.

La giornata sarà quindi ricca di molteplici e svariate iniziative (i classici insegnano anche, davvero, a non essere monotoni!): non mancherà l’apprezzatissima gustatio (cioè, il rinfresco), realizzata come lo scorso anno dal vicino Alberghiero “G.Giolitti” che ringraziamo vivamente, e ci sarà anche la proposta del brano musicale, realizzato da quattro nostri studenti, che si è classificato secondo nazionale all’importante Agòn Eschileo di Gela.

Lo scorso anno era stato un grande successo: speriamo di poterlo ripetere e, magari migliorare, anche stavolta, realizzando davvero il binomio educazione/divertimento, perché, come dice Aristotele, educare la mente senza educare il cuore significa non educare affatto.