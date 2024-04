Inagibilità dell’ala sud di piazza Ellero a Mondovì: domani il mercato in via Primo Silvestrini

La chiusura temporanea e precauzionale dell’ala sud di piazza Ellero, volta a consentire alcune verifiche strutturali della tettoia e ad effettuare specifiche operazioni di rinforzo in tal senso, comporta alcune modifiche alla tradizionale disposizione delle aree mercatali.

In particolare, per la giornata di sabato 6 aprile (e in generale nelle giornate di sabato fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza dell’ala) il mercato contadino si sposterà in via Primo Silvestrini, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Ripe e piazzale Giardini. Nelle giornate di martedì, invece, i produttori del mercato contadino saranno ricollocati in parte sotto l’ala nord e in parte lungo l’Ellero in posizione parallela all’ala nord stessa.

Per meglio informare i singoli fruitori del servizio, verrà comunque installata un’apposita cartellonistica in loco.