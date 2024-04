Intitolato al professore Augusto Biancotti il giardino di vicolo Olmo a Moretta

Il giardino di vicolo Olmo a Moretta sarà intitolato domani, sabato 6 aprile alle 10, al professor Augusto Biancotti docente universitario all’Ateneo di Torino, accademico delle scienze e geografo, scomparso il 25 settembre 2005.



Biancotti, nato a Moretta il 15 luglio 1946, ha lasciato un grande contributo al mondo delle scienze, della geografia e della botanica.



Figura umana e professionale di rilevanza i cui studi e ricerche, in veste di docente universitario e accademico delle scienze, si rivelano ancora oggi di estrema attualità in campo ambientale.



In occasione del 18esimo anniversario dalla morte è stato ricordato a Moretta, a fine settembre del 2023, in un convegno organizzato dall’associazione culturale morettese La Ginestra.



(Il professor Augusto Biancotti)



La decisione di intitolare il giardino di vicolo Olmo a Biancotti era stata presa dalla Giunta comunale, qualche mese fa, come manifestazione tangibile del desiderio di includere il professore tra i personaggi di spicco di Moretta, per dare un giusto riconoscimento al suo enorme contributo al mondo scientifico ed accademico.



La cerimonia prevede alle 10 lo scoprimento della targa da parte del sindaco Gianni Gatti alla presenza degli amministratori comunali. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.