Peste suina africana: in Provincia l’incontro con il commissario straordinario Caputo

Il problema dell’epidemia di peste suina africana (Psa) continua ad essere al centro dell’attenzione della Provincia.

Lunedì 22 aprile sarà a Cuneo il commissario straordinario Vincenzo Caputo per incontrare alle 11 la Cabina di Regia per la Psa. Per l’occasione il Presidente della Provincia Luca Robaldo e il consigliere delegato Silvano Dovetta hanno invitato alle 14,30 nella Sala Falco del Centro Incontri tutti i sindaci dei 39 Comuni in zona di restrizione I e II, oltre ai consiglieri provinciali di zona Annamaria Molinari e Massimo Antoniotti.

L’invito è stato esteso già dal mattino al vice presidente della Regione Fabio Carosso, responsabile Coordinamento dell’attività di gestione dell’epidemia da Psa e all’assessore alla Sanità Luigi Icardi, considerata la natura dell’emergenza sanitaria in corso, che coinvolge ormai diverse province del territorio regionale, e la gestione delle misure di contenimento della Psa messe in campo e coordinate dalla Regione Piemonte.

Con le ultime modifiche degli allegati al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, sono infatti 39 i Comuni cuneesi collocati in zona di restrizione I e II. Nonostante l’intensa attività di controllo sulla specie cinghiale portata avanti dalla Provincia e le iniziative di carattere sanitario che sono state attivate dalla Regione e dalle Asl presso gli allevamenti di suini, l’epidemia – seppur lentamente – avanza e non è escluso che le zone di restrizione possano essere ulteriormente ampliate in un prossimo futuro.

“Considerato che l’allargamento delle zone soggette a restrizione comporta responsabilità ed anche problematiche non sempre gestibili dai sindaci dei Comuni interessati – scrive Robaldo – vi invito ad un incontro con il prof. Caputo per approfondire ed affrontare la tematica della Psa direttamente con il soggetto che ha normato la gestione dell’emergenza sanitaria a livello nazionale”.