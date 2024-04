KODOKAN Cuneo al memorial “Luca Fincato”

Domenica 24 marzo, il Kodokan Cuneo ha partecipato al 2° Memorial “Luca Fincato”, tenutosi a Castelletto Ticino (No) presso il palazzetto “Mario Lanzi”. La gara era riservata alle categorie Cadetti ed Esordienti.

Il Kodokan Cuneo ha schierato tre atleti nella categoria Esordienti B: Maria Matei Turcanu (63kg) ha gareggiato in un girone all’italiana, disputando quattro incontri, vincendone due e perdendone due, e si è classificata al terzo posto, salendo sul podio; Achille Bonito (46kg) e Francesco Giammario (55kg) hanno preso parte a gironi ad eliminazione e si sono classificati entrambi al quinto posto.

Questi judoka hanno già maturato una buona esperienza personale, partecipando a diverse competizioni. È importante imparare dagli errori commessi per progredire e non ripeterli in futuro. Bisogna rimanere concentrati sui propri obiettivi e continuare ad allenarsi con dedizione, lavorando su specifici aspetti in palestra per migliorare le proprie prestazioni.