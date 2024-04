5 Programmi per Aggiungere Watermark alle Foto

Un watermark può essere utile se vuoi proteggere le tue immagini online. Aggiungendo un testo di copyright o il tuo logo a una o più fotografie rivendichi la proprietà di quelle fotografie. In pratica, nessun altro può utilizzare, modificare o distribuire le immagini senza il tuo permesso. Nel caso in cui una persona decide di ignorare la filigrana e usare la foto sul proprio sito web, blog o su una pagina di social media, quella persona può essere accusata di violazione del copyright.

Allo stesso tempo, un watermark può essere utilizzato come uno strumento di marketing. Non importa se sei un fotografo, designer o blogger, avere il tuo nome o il nome del tuo sito web su una foto di qualità può aiutarti a migliorare la tua presenza online.

Come aggiungere una filigrana alle tue foto? Beh, è davvero facile. Di seguito troverai un elenco di strumenti facili da usare che possono aiutarti a proteggere le tue foto dai furti online.

PhotoMarks

PhotoMarks è un programma disponibile per Windows e Mac e anche per iOS se sei alla ricerca di una soluzione mobile. Il software può mettere un watermark su centinaia di foto contemporaneamente ed è realmente semplice da usare. Il processo di editing è strutturato in tre semplici passi: aggiungi i tuoi file nel primo passo, applichi la filigrana nel secondo e dopo scegli la cartella di destinazione e il formato dell'immagine nel terzo passo. Tutto è intuitivo e ben strutturato.

Cosa puoi fare con PhotoMarks? È possibile aggiungere un testo di copyright, il proprio logo o forse informazioni dai record EXIF per proteggere le tue fotografie originali. Puoi personalizzare la filigrana scelta a tuo piacimento. Il programma consente di modificare la posizione, la dimensione e la rotazione, di impostare il livello di trasparenza, ripetere il watermark sull'immagine per una maggiore sicurezza, di scegliere lo stile e il colore del carattere o o disegnare un riquadro di delimitazione. Le opzioni sono numerose.

PhotoMarks offre altre funzionalità utili per ottimizzare le tue foto. È possibile rinominare, ridimensionare, ritagliare o ruotare le immagini per il corretto orientamento e anche decorarle con bordi e cornici. Il programma supporta i formati RAW e quelli moderni come HEIC, WebP e AVIF e consente di convertirli in formati più comuni come JPEG e PNG. Molto utile è la possibilità di salvare le impostazioni come profili per un uso successivo.

uMark

uMark è uno strumento disponibile su più piattaforme, creato per aggiungere automaticamente il tuo diritto d'autore su molte foto. Il software è facile da usare grazie all'interfaccia pulita e chiara, con una grande anteprima nella parte centrale dello schermo per visualizzare le modifiche apportate. Potrai usare il testo desiderato, il tuo logo, metadati EXIF o un codice QR come filigrana. C'è anche la possibilità di aggiungere varie forme e riempirle con colori solidi o sfumati.

uMark ti permette di personalizzare il tuo watermark in molti modi. In questo senso potrai metterlo dove vuoi sulla foto, ridimensionarlo, modificare lo stile del carattere, il colore e l'opacità o applicare vari effetti speciali. Il programma ti dà la possibilità di salvare la filigrana creata e caricarla in altri progetti. Inoltre potrai rinominare, ridimensionare e aggiungere bordi e ombre alle tue fotografie. Per quanto riguarda il formato dell'immagine, le opzioni sono solamente cinque: bmp, jpg, gif, png e tiff.

Watermark.ink

Questa rappresenta un'alternativa che vale la pena considerare se non desideri scaricare e installare un altro software sul tuo PC. Questo perché Watermark.ink è uno strumento online. Devi solamente trascinare e rilasciare le foto o caricarle dal computer e iniziare ad aggiungere la filigrana. Puoi inserire un testo personalizzabile, importare il proprio logo o selezionare uno dei modelli disponibili e modificarlo. È possibile salvare vari modelli e riutilizzarli più tardi.

Watermark.ink ti offre la possibilità di eseguire altre operazioni per migliorare le tue immagini. Lo strumento consente di ridimensionare, ritagliare e ruotare le foto, di aggiungere bordi e di applicare diversi filtri artistici. Quando hai finito, potrai salvare le tue foto in due formati: JPEG o PNG.

Vale la pena ricordare che le tue foto vengono processate nel tuo browser e non vengono mai inviate a un server.

Watermark-Software

Watermark-Software ti permette di aggiungere più strati di testi e loghi e personalizzare ognuno in base alle tue preferenze. Oltre al classico tipo di filigrana, questo software offre la possibilità di creare il proprio codice QR con informazioni personali codificate e applicarlo alle tue foto. Il programma regola in modo intelligente le dimensioni/la posizione della filigrana scelta per adattarle a immagini di dimensioni/formati diversi.

Watermark-Software può essere utilizzato anche come editor di metadati. In questo senso sei libero di modificare le informazioni EXIF e quindi incorporare una filigrana invisibile nella tua foto. È possibile ripetere il watermark orizzontalmente e verticalmente e creare e salvare i propri modelli per accelerare il processo. Questo programma per Windows supporta tutti i formati comuni, tra cui JPG, GIF, PNG e TIF.

Star Watermark

Star Watermark è uno strumento semplice per mettere un watermark nelle immagini. Disponibile per Mac e Windows, il programma consente di processare più foto allo stesso tempo e di salvare le filigrane come modelli. Potrai inserire un testo di diritto d'autore o un logo e modificare ognuno in termini di posizione, dimensione, trasparenza e di altri parametri.

Il software non è così difficile da navigare una volta capito come funziona e offre una quantità rispettabile di funzioni per proteggere le immagini. Purtroppo, oltre ad aggiungere un watermark, potrai solamente ridimensionare le tue foto.