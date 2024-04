Buon compleanno AFP! 70 anni di successi e impegno per il futuro

Proseguono i festeggiamenti per il compleanno di AFP: nuovi appuntamenti e un grande concerto dedicato agli allievi per condividere tutti insieme la gioia di questo grande traguardo. AFP festeggia quest’anno il suo settantesimo anniversario e celebra una lunga storia di impegno, innovazione e successi nel campo dell'istruzione e della crescita personale.

Eventi e iniziative per guardare al futuro

Per commemorare questo straordinario traguardo, AFP ha creato un programma di appuntamenti che abbraccia una vasta gamma di temi cruciali per il nostro futuro comune. Dalle conferenze informative alle sessioni di networking per addetti ai lavori, esperti del settore e ospiti illustri, ogni evento è stato progettato per ispirare, educare e connettere. Il primo incontro, tenutosi a febbraio, ha affrontato il tema del territorio attraverso le voci e le testimonianze di Franco Arminio - poeta, scrittore, documentarista, antropologo o “paesologo” e Matteo Tolosano - giovane scienziato del clima nato a Dronero, esplorando le sfide e le opportunità in un'epoca di rapido cambiamento. Il successivo appuntamento di marzo, a Verzuolo, ha coinvolto le aziende partner e lo staff di AFP, concentrandosi sul tema del lavoro e della sua importanza come motore di sviluppo e prosperità.

Ora, dopo il grande successo ottenuto, AFP presenta i prossimi appuntamenti in programma. Tra essi, un importante convegno a Dronero il 12 aprile, intitolato "Educazione alla vita e al lavoro. Una proposta per i giovani del tempo nuovo". Ospiti attesi dell’incontro: il vescovo Monsignor Cristiano Bodo; il governatore regionale Cirio; l’assessore all’istruzione, alla formazione professionale e al lavoro Elena Chiorino; il presidente della provincia Luca Robaldo. Ma soprattutto, saranno presenti i Centri di formazione professionale del CNOS-FAP nazionale (Salesiani) che per tre giorni saranno ospiti a Dronero in occasione dell’Assemblea Associativa Annuale. In occasione dell’evento, è prevista una tavola rotonda con Don Giuliano Giacomazzi, presidente CNOS-FAP nazionale; il sociologo Silvio Crudo e la direttrice generale di AFP Ingrid Brizio. Atteso anche il saluto del sindaco di Dronero, Mauro Astesano.

Radici e gratitudine

In questo momento così speciale, in cui si celebrano i successi raccolti, le soddisfazioni e le vittorie, è doveroso voltarsi e guardare alle proprie spalle, risalendo la strada percorsa fino alle origini di AFP, a quando Don Rossa, definito per il suo importante operato il Don Bosco della Valle Maira, ha preso a cuore il futuro dei giovani del suo territorio creando a Stroppo prima, e a Dronero poi, un centro di educazione al lavoro e alla vita. Con lui altre due figure protagoniste di questa grande storia. A contribuire al miracolo della nascita nel 1954 del primo centro, anche Don Giovanni Rovera, allora vicario del comune di Stroppo e al fianco di Don Rossa nell’elaborazione della strategia di fondazione del centro, coordinatore di tutti gli adempimenti con gli amministratori locali necessari alla costituzione giuridica del centro di Stroppo.

Un grazie dovuto è quello rivolto all’allora sindaco di Dronero, Aldo Fuso - conosciuto come il sindaco più giovane d’Italia, in carica dal 1960 al 1964 - che personalmente e a proprie spese si recò a Roma, presso il Ministero del lavoro, per ottenere preziosi ed ingenti finanziamenti utili ad allestire e stabilizzare l’attività del Centro, trasferitosi intanto nella caserma Beltricco.

Valori e impegno territoriale

Un’identità chiara, definita da profondi valori: la persona al centro, l’innovazione e la valorizzazione del territorio. AFP si impegna a promuovere lo sviluppo delle comunità locali attraverso servizi di formazione e lavoro mirati, in collaborazione con enti pubblici e privati.

Dopo gli incontri dedicati al territorio, al lavoro e alla formazione, AFP guarda al futuro con fiducia e determinazione. Con eventi speciali e iniziative coinvolgenti: appuntamento il 16 maggio con un grande spettacolo di musica e poesia dedicato a tutte le studentesse e gli studenti dei tre centri AFP, per celebrare ancora una volta questo grande traguardo, insieme con i protagonisti indiscussi di questa storia, i ragazzi e le ragazze di Dronero, Verzuolo e Cuneo, vero, inarrestabile motore di AFP.

Per maggiori informazioni:

https://www.afpdronero.it

0171.912013

70@afpdronero.it