L’Asparago Dolce di Revello ospite d’eccellenza alla Fiera di Primavera di Mondovì

Pur essendo un’eccellenza ormai conosciuta in tutta la provincia e non solo, l’Asparago Dolce di Revello continua a riscuotere sempre grande successo. L'azienda, infatti, è stata invitata a partecipare alla 63^ edizione della Fiera di Primavera dall’Amministrazione di Mondovì proprio per presentare, attraverso delle attività tematiche specifiche, con laboratori e approfondimenti dedicati, dove e come questo eccellente ortaggio nasce, la coltivazione naturale di Piero Fraire, e quali sono le caratteristiche organolettiche che lo contraddistinguono.

Un’occasione in più per far degustare ed apprezzare questo principe degli ortaggi di stagione, sottolinearne i pregi che vanno dalla tenerezza e dolcezza, allo scarto minimo e alle proprietà benefiche di vitamine e sali minerali, in totale assenza di prodotti chimici, e presentare un prodotto del nostro territorio che è un vero toccasana per la salute e una gioia per il palato.

Non per nulla, è frequente sentire Piero e Romana che invitano i cliente ad assaggiare i loro asparagi con questa esortazione: «Chiudete gli occhi, assaporate e giudicate. Il risultato potrà solo essere la percezione del percorso di lavoro di un uomo che pensa ancora di essere un contadino».

Questa varietà di asparago, che ottiene ormai da diversi anni la De.Co. dal Comune di Revello, è contraddistinta dal marchio che accompagna il prodotto e la si può trovare in questa stagione sul banco del mercato di Piero il mercoledì e il sabato al Mercato della Terra di Saluzzo o al negozio Le 4stagioni in Via Giolitti a Revello.

Azienda Agricola L’Asparago Dolce di Revello - Frazione Campagnole - REVELLO (CN)

