San Defendente di Cervasca, disponibili tre nuove villette dell'impresa edile Barale snc

Da oltre 65 anni, Barale snc si distingue come un'affermata impresa edile radicata nel territorio di Boves, provincia di Cuneo. Fondata nel 1958, la nostra azienda ha costruito un solido patrimonio di competenza, affidabilità e professionalità nel settore dell'edilizia.

Dal 2010 in seguito all'acquisto di un ampio lotto a San Defedente di Cervasca, regione Colombero, l'impresa dei fratelli Barale ha realizzato il complesso “Le coccinelle” ed ora darà vita ad un nuovo angolo residenziale “Il trifoglio”.

Sandro Barale cotitolare dell'azienda insieme al fretello Silvio spiega: “Ora stiamo ultimando le ultime costruzioni, con tre villette indipendenti, sulla scia di quelle ultimate lo scorso anno che hanno dato vita al complesso “le coccinelle” e che hanno incotrato la soddisfazione di molti nostri clienti. Per il prossimo anno abbiamo in cantiere di realizzare una nuova palizzina, sempre in zona, da cui verranno ricavati quattro alloggi”.

Servizi Specialistici e Qualità Artigianale

Ci impegniamo a offrire servizi edili di alta qualità, mettendo al centro l'esperienza artigianale tramandata di generazione in generazione. La nostra attività spazia dalla costruzione di nuove strutture alla ristrutturazione e alla manutenzione di edifici esistenti. Siamo in grado di soddisfare le esigenze più complesse e personalizzate, grazie alla nostra attenzione ai dettagli e alla cura per i materiali impiegati.

Collaborazioni e Affidabilità

La fiducia dei nostri clienti è alla base di tutto ciò che facciamo. Collaboriamo strettamente con ogni cliente, ascoltando le loro esigenze e garantendo un servizio su misura che superi le aspettative. La nostra reputazione per la professionalità, l'integrità e la dedizione al lavoro ci ha permesso di stabilire solide relazioni con clienti sia privati che commerciali.

Impegno Ambientale e Sicurezza sul Lavoro

Barale snc si impegna anche a operare in modo responsabile nei confronti dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro. Utilizziamo pratiche sostenibili e materiali ecologici quando possibile, rispettando le normative vigenti e garantendo un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i nostri collaboratori.

Continuità e Innovazione

Guardiamo al futuro con ottimismo, mantenendo al contempo un profondo rispetto per la nostra eredità e le nostre radici. Continuiamo a investire in tecnologie all'avanguardia e a migliorare costantemente le nostre competenze per rimanere al passo con le evoluzioni del settore edile.

